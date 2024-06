Kristýna Ryška slibovala a asi chybovala. Mluví se o rozvodu

Natáčení Zlaté labutě skončilo a zdálo se, že se Kristýna Ryška přesune domů do Rožnova pod Radhoštěm, kde si užije klid a rodinu. Dokonce si našla brigádu v místní kavárně. „Vrátím se k životu v Rožnově, kde je mi dobře,“ tvrdila herečka. Jenže člověk míní a věci se mění. Přijala totiž nabídku stát se členkou Jedné rodiny. Takže zase koloběh natáčení, zase pendlování do Prahy. Nic, na co by nebyla zvyklá.

Rozvod by mě nepřekvapil

Stále častěji se však proslýchá, že její manžel, ekonom a šéf folklórního souboru Jan Ryška, už toho má všeho tak nějak plné zuby. „Je samozřejmě otázka, jak to mezi nimi je. Ale pokud Kristýna slibovala, že bude doma, že si užijí společný čas, že bude rodina alespoň nějakou dobu na prvním místě, a pak se rozhodla jinak, nikdo by se nemohl divit, kdyby to manžel nevzal dobře. Povídačky o rozvodu, které někdy slyším, tak mohou mít reálný základ. Za sebe říkám, že by mě to nepřekvapilo,“ uvažoval Rousek.

Navíc Ryška nedávno v pořadu 7 pádů Honzy Dědka velmi otevřeně hovořila o svém prvním rozvodu se scenáristou Matějem Podzimkem, se kterým dnes nemá žádný problém. „Ano, mohla tím naznačit, že rozvody se dějí i v klidu a že je připravená na další. Na druhou stranu s Janem Ryškou ušli hodně dlouhou cestu, mají spolu syna Antonína. Tohle všechno nejde zahodit jen tak. Určitě mají šanci, že spolu zůstanou, jen to asi bude chtít kompromisy.“

Dítě jako nejlepší řešení?

Podle některých lidí by bylo řešením druhé miminko. Tím by se vlastně „zabilo víc much jednou ranou“. Herečka by nějakou dobu byla na mateřské, tedy doma. A pro jejího manžela by to mohl být pádný důkaz, že ho stále miluje a rodina je u ní na prvním místě. „Nevím, jestli o dalším dítěti už dřív uvažovali. Cesta by to samozřejmě byla, ale zase pořídit si mimčo jen proto, že mám možná nějaké trable, mi nepřijde šťastné,“ vysvětlil Rousek.

A je také otázka, jestli by na to Ryška přistoupila, když má tak dobře rozjetou kariéru. Nikde není psáno, že by se na „plac“ vrátila hned za pár měsíců, stát se může cokoli. Pro herečku zkrátka může být mateřství ohrožením toho, na čem tak dlouho dřela. „Je třeba si to nejprve srovnat v hlavě, o tom není sporu. Ale zrovna Kristýna je velmi inteligentní žena, nebude jednat bez rozmyslu. Věřím, že ať se rozhodne jakkoli, bude to správně,“ dodal pro Čtidoma.cz Rousek.

