Jaké jsou příznaky nových variant nemoci covid-19?

FLiRT. Tak se poměrně pěkně jmenují nové varianty covidu. V posledních týdnech přebraly globální dominanci a dostaly se před JN.1, do té doby vedoucí mutaci. Za největší podíl infekcí je dnes zodpovědná mutace KP.2, což vyplývá z údajů Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). „Máme důvod se domnívat, že předchozí varianty člověku nabízejí určitou ochranu, pokud jste ji prodělali v dohledné době. To ale neznamená, že je namístě covid podcenit. Stále je to nebezpečné onemocnění, stejně jako třeba chřipka,“ vysvětlil pro náš web doktor Pečenka a vypočítává nejčastější příznaky „dnešního“ covidu-19.

Příznaky nemoci covid-19

Horečka/zimnice

Kašel

Dušnost

Únava

Bolest svalů

Bolest hlavy

Ztráta chuti nebo čichu

Bolest krku

Rýma

Nevolnost/zvracení

Průjem

Postcovidový syndrom je problém

Dnes už víme, že virus SARS-CoV-2 je mazaný. I když vakcíny nepochybně zastavily průběh pandemie, nenabízejí absolutní ochranu před infekcí. Jak poznáte, že jste se nakazili? Příznaky covidu se v průběhu času měnily spolu s naším chápáním toho, jak se tato nemoc může u různých lidí projevovat velmi odlišně. „Když covid poprvé přišel, vyznačoval se pocitem vyčerpání a ztrátou chuti a čichu. Dnes mám pocit, že nemoc zmutovala do téměř totožných příznaků, jaké má chřipka, takže je klinicky velmi obtížné je rozlišit,“ řekl BBC Future Ziad Tukmachi, praktický lékař z Londýna.

S tím souhlasí i doktor Pečenka. „Dávno neplatí, že bychom lidi posílali na testy. Léčba chřipky a covidu je víceméně stejná. Problém však je s postcovidovým syndromem, to je stále velká neznámá. Zjišťujeme, že následky covidu mohou být dlouhodobé a nemoc ráda ‚útočí‘ na oslabené části člověka. Klidně to může být rameno, močový měchýř atd. Že jste měli covid, tak často zjistíte až ve chvíli, kdy se začnete léčit s jinými problémy.“

Nevystavujte ostatní nebezpečí

Každopádně pokud máte příznaky nachlazení a chřipky, nejbezpečnější je zůstat doma a udržovat si odstup od ostatních. Je jedno, jakou nemocí ve finále trpíte. „Pokud byste ale měli pocit, že horečka je příliš vysoká, nebo začnou jiné příznaky, měli byste okamžitě vyrazit k lékaři. Nebo zavolejte sanitku. Není čas na hrdinství. Raději něco udělat zbytečně než se pak dostat do problémů,“ poradil čtenářům Čtidoma.cz doktor Pečenka.

I když je pro většinu z nás domácí samovýroba roušek pravděpodobně pryč, je stále důležité, abychom pamatovali na oslabené lidi, chronicky nemocné atd. Pro ty je covid, stejně jako chřipka, velkou hrozbou. „Základní opatření, jako držet se dál od ostatních, když jsme nemocní, by mělo být samozřejmostí. Bohužel rodiče posílají kašlající děti s nudlí u nosu do školky, sami pak jdou do práce. V tomto je velmi těžké fungovat,“ doplnil doktor Pečenka.

