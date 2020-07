Bolavá ramena pomůže napravit několik jednoduchých kroků

Také to znáte? Ráno se probudíte a nemůžete hnout rukou. Ne že by byla ochrnutá, ale jednoduše vás bolí rameno. Pokud je to stav výjimečný, patrně jde o nadměrné zatížení třeba při práci nebo sportu předchozí den. Za trvalou bolestí může stát například osteoporóza. Máme hned několik možností, jak si od takové bolesti pomoci.

Také to znáte? Ráno se probudíte a nemůžete hnout rukou. Ne že by byla ochrnutá, ale jednoduše vás bolí rameno. Pokud je to stav výjimečný, patrně jde o nadměrné zatížení třeba při práci nebo sportu předchozí den. Za trvalou bolestí může stát například osteoporóza. Máme hned několik možností, jak si od takové bolesti pomoci.

Bolavá ramena zná většina lidí, kteří překročili čtyřicítku, ale i mnozí mladší. Přetížení nebo naopak nedostatečný pohyb mohou vést v důsledku k bolestivému pohybu, aniž by byl způsoben například artrózou. Jistě si můžeme vyčítat, že jsme moc nebo málo cvičili, že jsme včera neměli nosit ty těžké bedny, ale to ve chvíli, kdy rameno bolí, už nepomůže. V tu chvíli potřebujeme skutečnou záchranu. A často k tomu stačí domácí péče. Jak na to?

Hýbat, ale opatrně

Nejprve si zkuste zrekapitulovat, co patrně vedlo ke stavu, ve kterém se nacházíte. Bolestivé rameno potřebuje hlavně klid, a tak pokud chodíte pravidelně cvičit, měli byste se poradit s trenérem, jak upravit zátěž nebo raději cviky, které rameno namáhají, samozřejmě vynechat. Lékaři ale nedoporučují přestat s ramenem hýbat úplně a například paži zavěsit do šátku, pokud to není nezbytně nutné. Mohlo by dojít k tak zvanému syndromu zmrzlého ramene.

Pomůže led

Postižené rameno je dobré chladit, zvláště pokud máte pocit, že je nateklé. Na nejbolestivější místo, které je zdrojem celého problému, přikládejte několikrát denně sáček s ledem nebo gelový sáček. Použít je možné také známou náhradu ledu, kterou mnozí často využívají, a tou je mražená zelenina. Jen si musíme dát pozor na omrzliny, a proto kterýkoliv z ledových obkladů před přiložením na rameno obalíme ručníkem nebo utěrkou. Ledový obklad necháme na rameni přibližně 15 minut a tuto proceduru opakujeme několikrát denně.

Nezavrhujte ani teplo

Pokud je bolest chronická způsobená například osteoporózou, je lepší ranemo naopak prohřát. Pomůže nám k tomu třeba sáček naplněný různými semínky, který po krátkou dobu ohřejeme v mikrovlnné troubě. V obchodech se běžně prodávají ve variantě pro dospělé i ve formě zvířátek pro děti. Vyrobit si jej ale můžeme doma například ze starého povlaku na polštář a balení rýže. Účel splní zcela stejný jako ten kupovaný. Jde o to, abychom na rameno dostali tak zvané vlhké teplo, což právě tyto polštářky zajistí. Takto v teple bychom měli rameno držet opět několikrát denně po dobu čtvrt hodiny. Ještě příjemnější metodou prohřátí ramene je teplá koupel.

Protažení i masáž

Po teplém obkladu je dobré zkusit také jemnou masáž nebo protažení a opatrné procvičení ramene. Masáž zvládnete i sami, když druhou rukou jemně promasírujete bolavé rameno. Je dobré postupovat až k šíji, protože bolest může pocházet právě odtud.

Když nic nezabere

Jestliže nabízené metody nepomohou, bude na čase vyhledal odbornou pomoc, která zajistí adekvátní léčbu - ať už léky nebo třeba rehabilitací a dalšími dostupnými metodami. Rozhodně ale lékaři nedoporučují tlumit bolesti dlouhodobě volně prodejnými léky, protože nikdy nemůžeme s jistotou vědět, co se za chromickou bolestí skrývá za příčinu.

Jak bolesti ramen předcházet?

Určitě se vyvarujte nošení těžké kabely přes jedno rameno, případně alespoň ramena střídejte. Důležitá je také správná poloha při spánku. Lidé s bolavými rameny by měli spát ideálně na zádech. A zapomenout nesmíme ani na správně nastavené pracovní místo. Tady bychom měli sedět na židli tak vysoké, abychom dosáhli nohama na zem tak, že budeme mít chodila zcela položená na zemi, když budou nohy v kolenou ohnuté v pravém úhlu. Stejně tak má být narovnaný trup a područky u pracovní židle nastaveny tak vysoko, abychom si o ně mohli opřít ruce při zcela uvolněných ramenech. Pokud na židli u pracovního stolu strávíme několik hodin denně, je určitě dobré postarat se o to, abychom si sami neubližovali.

