Tajná svatba Evy Burešové? Forejt má máslo na hlavě a dost riskuje

Na konci loňského roku šla Eva Burešová za vedením televize Prima s tím, že chce okamžitě skončit. Plánovala si otevřít krámek s kartami a krystaly a mít klid. Jenže z toho sešlo, hodně rychle si to rozmyslela a „bylo jí vysvětleno“, že takhle tedy ne. „Působilo to, jako by rozmazlené dítě dupalo nožičkou tak dlouho, že něco chce, než dostalo od rodičů pohlavek,“ uvedl pro Čtidoma.cz Pavel Rousek. Tím to ale neskončilo.

Na ZOO koukají, protože ji nesnášejí

V mezičase vyšlo najevo, že seriál ZOO skončí, už padla poslední klapka. A Burešová přišla s tím, že si chce dát od seriálů pauzu, věnovat se divadlu a rodině. Ukázalo se však, že Prima chystá velký seriálový projekt, který by zřejmě měl nahradit ZOO. Asi jen „náhodou“ se najednou zdá, že brunetka se svým rozhodnutím opět tak trochu bere zpátečku. „Sama jsem zvědavá, jestli nepřijde nabídka, která mě tak odrovná, že hodím celou roční pauzu za hlavu. Může se stát cokoliv,“ řekla herečka. Někomu to může přijít i tak, že si říká o nabídku.

Faktem je, že z Burešové se stala kometa. Ne všichni ji milují, nicméně i negativní reakce jsou stále to, co je pro jakýkoli televizní projekt potřeba. „Když nejsou emoce, není sledovanost. Vím o některých lidech, kteří se na ZOO dívali jen proto, že Evu nesnášejí. Pro Primu dobrá zpráva, sledovanost roste,“ usmíval se Rousek. Logicky by tak televize po své hvězdě mohla opět sáhnout, i když některé její manýry už se mohou zdát přes čáru.

Svatba jako lukrativní záležitost

Samozřejmě je ale pravdou, že i Burešová je jen člověk, kterého životem provázejí vrcholy a pády. „O její svatbě s Přemkem Forejtem se mluví už hodně dlouho. A nezdá se, že by se v tomto ohledu něco hnulo. Takže z toho může být vystresovaná. Tím spíš když se neustále píše, že má šéfkuchař všude možně milenky. To jednomu na pohodě prostě nepřidá. Nikdo se nemůže divit tomu, že občas někde ulétne nebo se nezachová ideálně,“ uvažoval Rousek.

Téma veselky nedávno nakousla sama Burešová. Naznačila, že tajná svatba mohla proběhnout. „Možná bude a možná už třeba byla,“ odpověděla na dotaz, jestli někdy bude svatba. Podle odborníků na český showbyznys i zákulisních drbů se to však nezdá pravděpodobné. „Kdyby se vzali, už to ví celý národ. Za prvé by to asi nechtěli úplně tajit, protože to pro ně může být velmi lukrativní záležitost. A i kdyby, tak by to stejně dřív či později někdo prásknul.“

Podle Rouska má však v tomto ohledu dost másla na hlavě i sám Přemek Forejt. „Nevím samozřejmě, jak to spolu mají. Ale pokud někdy o svatbě uvažovali a on do toho hodil vidle, jak se často říká, tak to není úplně fajn přístup. Podle mě dost riskuje, že mu jednou uteče. Ale je to jejich věc, o tom žádná,“ dodal fotograf pro Čtidoma.cz.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Země má své superrychlé dvojče. Mohlo by nás ochránit před klimatickými katastrofami.