Jennifer Lopezová: Po zrušených zásnubách se vídá s jiným exsnoubencem

Opěvovaná umělkyně J-Lo a Alex Rodriguez spolu začali chodit v roce 2017, po dvou letech známosti se zasnoubili, ale ke svatbě už nedošlo. Po dlouhém zapírání oznámila dvojice rozchod teprve před pár týdny. Ukončení vztahu doprovodili prohlášením, že si nejvíce rozumí jako přátelé.

Zásnuby bez svatby

Podobného konce se dočkal i dávný vztah zpěvačky s hercem a režisérem Benem Affleckem. Přezdívalo se jim "Bennifer”, zasnoubili se v roce 2002 a očekávala se velká hollywoodská svatba. Už o rok později ji však odložili a za necelých 12 měsíců z ní sešlo úplně. Jennifer označila Bena za prvního muže, který jí kdy zlomil srdce. Přesto zůstali přáteli, což dokazují i hercovy nedávné, údajně kamarádské, návštěvy u herečky doma.

„J-Lo po definitivním rozchodu s Alexem trávila volný čas s Benem v Los Angeles", prozradily zdroje deníku Page Six. I přesto, že dvojice nebyla zahlédnuta společně, veškeré bulvární indicie ukazují na to, že se potají scházejí. Jeden ze zdrojů tvrdí: "Ochranka ho vždy nabere nedaleko domu Lopezové a poté, co tam stráví několik hodin, jej zase odveze zpět." Otázka, jestli svému vztahu chtějí dát druhou šanci, tedy rozhodně visí ve vzduchu.

Přátelé popírají milenecký vztah

Affleckovy návštěvy u J-Lo pokračovaly i v minulém týdnu, a to po hereččině návratu z Dominikánské republiky, kde natáčela svůj nový film "Shotgun Wedding”. Byl dokonce několikrát spatřen, jak nasedá do bílého SUV Escalade Jennifer Lopezové, které ho následně odvezlo do jejího nádherného sídla.

Blízcí přátelé obou bývalých snoubenců tvrdí, že jde čistě o přátelské návštěvy, a připomínají, že kamarádský vztah mezi nimi panuje už dlouhá léta. „Jsou jen přáteli... Vždy tomu tak bylo“, upřesnil zdroj deníku Page Six. A tak to asi má J-lo s většinou svých expartnerů. Ani nedávný rozchod s Alexem Rodriguezem totiž určitě nepřinesl jejich definitivní odloučení. Před pár dny spolu byli viděni v hotelu Bel-Air, kde proběhlo před 4 lety jejich první rande.

