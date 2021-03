Matka (53) zapojila svoji dceru (21) do byznysu pro dospělé. Není se čemu divit, že vydělávají balík

Už třináct let Jessie pracuje v průmyslu určeném pro dospělé. Svléká se a díky tomu si přijde na pořádný balík. Když její dcera Achante projevila zájem a chtěla se zapojit, nebyla proti. Společně teď za pár hodin práce týdně vydělávají jmění.

Vždycky jsme si byly blízké

„Lidé si mohou myslet, že je to divné. Ale vždy jsme si byly hodně blízké, tak proč by mě máma nemohla vidět nahá,“ řekla Achante pro magazín Closer. Zároveň přiznala, že na začátku byla hodně nervózní, maminka jí ale dodala sebevědomí k tomu, aby se před kamerou pořádně odvázala.

Zkušená žena jí vysvětlila, že když si neustále dělá selfie v krátkých šatech, mohla by na tom začít vydělávat a že je to vlastně to samé. „Měla pravdu. Vážně si nyní vydělávám tolik peněz, že je ani nestíhám utratit.“

Dětem jsem všechno řekla

Jessie se do byznysu pro dospělé pustila poté, co se marně snažila udržet salon krásy. Prý byla pár týdnů nucena přežít jen s třiceti librami a jedla to, co zbylo na talířích jejích dvou dětí. Na Twitteru se pak dozvěděla o možnosti vydělávat si mnohem pohodlněji.

O všem řekla dětem, kterým tenkrát bylo osm a deset let, zeptala se je na názor. A když souhlasily, šla do toho. „Nikdy bych nezačala, kdyby byl někdo z nich proti. Vždycky jsem s nimi mluvila zcela otevřeně,“ tvrdí Jessie.

Všechny peníze, které vydělá, ukládá pro své děti. Syn Romario navíc trpí zdravotními problémy a nemůže žít sám. Jessie tvrdí, že pokud se Achante rozhodne udělat další krok a zkusit si práci v porno branži, bránit jí nebude.

