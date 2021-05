Naomi Campbellová se stala v 50 letech maminkou. O původu dítěte se živě diskutuje

Půvab britské modelky s jamajskými kořeny milovali ti nejslavnější módní návrháři, během 30 let oslnivé kariéry fotila se všemi nejuznávanějšími fotografy a obsadila covery celé plejády módních a společenských časopisů po celém světě. Naomi Campbellová patřila do tak zvané trojice "Trinity", nejžádanějších modelek konce 80. a 90. let, po boku Christy Turlingtonové a Lindy Evenagelistové.

Když se tyto tři krásky setkaly před objektivem Petera Lindbergha s Tatjanou Patitzovou a Cindy Crawfordovou, vznikla jedna z nejslavnějších módních fotografií všech dob. Společně se tak objevily nejen na titulce Vogue, ale i v klipu k písničce Freedom od George Michaela. S Claudií Schifferovou a později s Kate Mossovou tvořily tak zvanou "Big Six" - supermodelky, jejichž sláva i honoráře dosahovaly nebeských výšin.

Všechny za jednu

Pracovat s Naomi bylo úžasné, ale zároveň i velmi náročné. Modelka byla vždy náladová, její povaha nevypočitatelná, požadované nároky občas přesahovaly běžné produkční podmínky. Jenomže kdo chtěl Naomi, musel ji přijmout takovou, jaká je. Tedy i s její barvou pleti. S tou měla problém značka Dolce & Gabbana a málem na svůj postoj doplatila.

Pokud totiž chtěli mít Christy a Lindu, museli angažovat i Naomi. Supermodelky držely spolu, a bojovaly tak proti rasové diskriminaci. Naomi Campbellová se stala v roce 1987 první tmavou modelkou na obálce britského Vogue od roku 1966, o rok později ozdobila cover francouzské edice jako vůbec první tvář tmavé pleti na slavném módním magazínu.

Špatné časy

V druhé polovině 90. let neměla Naomi příliš dobré období. Pokusila se prorazit jako zpěvačka, ale její album Baby Woman zcela propadlo. Vydala novelu Labuť, ale záhy se provalilo, že ji za ni napsala jiná autorka. Světovou síť kaváren Fashion Café, které otevřela spolu s dalšími třemi kolegyněmi, v roce 1998 zkrachovala.

A i když se zdálo, že úžasná éra supermodelek definitivně skončila, Naomi si svou pozici ve světě modelingu udržela ještě mnoho dalších let. O deset let později se objevila v hudebním klipu manžela jedné z topmodelek Yasmin Le Bonové Simona, nafotila několik titulních fotek a odešla se svými kolegyněmi z dob největší slávy finálové zakončení Olympijských her 2012 v Londýně.

Napadení, lásky a věrná přátelství

Vroubky na její zářivé kariéře způsobilo mnoho excesů, které nejednou skončily až u soudu. Jen během deseti let na přelomu tisíciletí byla Naomi 10 x obviněna za násilné chování vůči svým zaměstnancům a spolupracovníkům. Legendární je její napadení mobilem vůči svému osobnímu asistentovi, kdy mu musela zaplatit odškodné a konečně začala navštěvovat kurzy pomáhala pterminálů. I přes tyto její povahové prohřešky, které byly mnohdy ovlivněny návykovými látkami a alkoholovým opojením, jí zůstaly věrny desítky slavných osobností napříč světem šoubyznysu, sportu a politiky.

Uznávaná je její charitativní činnost - podporuje Dětský fond Nelsona Mandely, před mnoha lety se horlivě anagažovala v boji proti rakovině prsu, kterou onemocněla její maminka. Reagovala téměř vždy velmi rychle a efektivně při různých přírodních katastrofách po celé planetě, bojovala razantně proti chudobě v Brazílii. Byla velvyslankyní NATO, organizuje módní show na podporu chudoby v rozvojových zemích. Za svou pomoc byla odměněna oceněním časopisu Elle. Mezi její nejbližší přátele patří nejen supermodelky z "devadesátek", ale i významní sportovci, herci a zpěváci. Opravdu blízcí jsou si s Bono Voxem z kapely U2.

Avšak pro vztahy lovila většinou ve vodách úspěšných byznysmenů. Dlouhé roky žila se šéfem F1 Flavio Briatorim, 5 let s milionářem Vladislavem Doroninem či starším Egypťanem Louisem Camillerim. Před lety udržovala vztah také s americkým hercem Robertem De Nirem či raperem Puff Daddym. V současné době se po boku Naomi Campbellové oficiálně neobjevuje nikdo.

Naposledy byla spojována s o 23 let mladším zpěvákem Liamem Paynem z chlapecké skupiny One Direction. Rozešli se po 4 měsících na podzim roku 2018. Mahagonové krásce bylo vloni 50 let, za pár dní oslaví další narozeniny.

Splněný sen

A právě k nim si nadělila ten nejkrásnější dárek na světě. Na svůj instagram umístila fotku svých dlaní, v nichž drží nožičky malinké holčičky. Příspěvek doplnila textem: „Krásné malé požehnání si mě vybralo za svou maminku. Jsem tak poctěna, že mám tuto něžnou duši ve svém životě. Neexistují slova, kterými bych popsala celoživotní pouto, které s tebou nyní sdílím, můj anděli. Není větší lásky.“

O těhotenství se v uplynulých měsících Naomi nezmínila, v příspěvku pouze označila svou matku Valerii. O původu dcerky se tedy mohou diskutující pod příspěvkem, který okamžitě strhl pozornost celého světa, jen domnívat. Každopádně o touze stát se maminkou mluvila topmodelka v minulosti mnohokrát. Pro Evening Standard před čtyřmi lety uvedla: „O dětech sním a přemýšlím neustále. Ale nyní, s pokrokem vědy, se můžeme stát rodiči kdykoli se nám zachce.“

