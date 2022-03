Na dovolené jsem se zamilovala, ale skončilo to špatně, říká Inna (45). Popsala, co jí místní muži udělali

Jaro a začátek léta byl pro Innu krušný. Hodně práce, nemoc maminky (ze které se nakonec naštěstí dostala) a tak dále. Logicky si tak chtěla alespoň dva týdny odpočinout. „Navrhla jsem dovolenou v našem oblíbeném Tunisku. Manžela ale zrovna v práci povýšili, takže nemohl. Chápala jsem to a dohodli jsme se, že vyrazím sama.“

Okamžitě ji okouzlil

Jak si řekli, tak se také stalo. Inna si zamluvila pobyt v letovisku, kde už s manželem dvakrát byli, takže neočekávala nic, co by ji mělo překvapit. „První dva dny byly dokonalé. Jen jsem jedla a užívala si na pláži. Ano, postava asi trpěla, ale co už. V mém věku se na nějaké to kilo navíc až tak nehledí,“ usmívá se.

Třetí den u snídaně ho ale uviděla. Jeden z místních číšníků, který se ale od ostatních hodně lišil. „Na první pohled bylo vidět, že má evropský styl vystupování. A ten úsměv, to bylo něco, co mě okamžitě okouzlilo.“

Byla jsem pyšná, nebo blbá?

Co na tom, že byl její "vyvolený" o dvacet let mladší. Slovo dalo slovo a dohodli se, že si po sedmé vyrazí na večeři. „Dřív nemohl, ale stejně se tam všechny podniky a restaurace otevíraly později. Těšila jsem se jako nějaká dvacítka. Byla jsem dost nervózní, nemohla jsem se rozhodnout, jaké si vzít šaty. Ale naštěstí jsem s sebou měla jen dvoje, protože jsem nic podobného dopředu neplánovala.“

Vyzvedl ji přesně a když kráčeli halou hotelu, byla hrozně pyšná. „Spíš bych dnes řekla, že jsem byla blbá. Ale ono to vyjde na stejno. Jídlo bylo skvělé, pak jsme se dohodli, že vyrazíme na procházku.“

Vzali si, co potřebovali

Bylo jí divné, že se její "vycházkový" partner neustále dívá na mobil. „Občas odepsal, rozhlédl se kolem sebe, pak mrknul na mě. Bylo to vážně divné. Za chvíli jsem zjistila, že mě měl jen dovést na místo, kde čekali další tři jeho kamarádi.“

Asi není třeba si příliš domýšlet, co se dělo. „Řekli mi, abych jim dala všechny peníze. Cennosti že nechtějí, prý prostě jen potřebují za co večer jíst a pít. Udělala jsem to, to je jasné. Celou dobu byli neuvěřitelně milí, asi nešlo o žádné profesionální zloděje. Prostě si mě, blbku, našli a zkusili to. Nikomu jsem nic neřekla, styděla jsem se. Do konce dovolené jsem nevytáhla paty z hotelu.“

(v článku je na přání čtenářky změněno jméno, fotka je pouze ilustrační)

