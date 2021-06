Nechceš vakcínu? Končíš. Hvězda německého krimiseriálu dostala padáka. Jsou čeští herci poslušnější?

Ještě před pár měsíci bylo téměř nemyslitelné, aby byli lidé rozdělováni na dvě skupiny a na základě jediného parametru byla jedna diskriminována oproti druhé. Uběhla trocha času a jedinci, kteří se odmítají podvolit většinovému světovému názoru, že očkování zachraňuje životy, začínají mít problémy. Na vlastní kůži se o tom přesvědčila herečka Eva Herzigová (48), jejíž role kriminální vyšetřovatelky v seriálu Steirerkrimi společné produkce ZDF a ORF byla ve scénáři přepsána a ona tak přišla o nasmlouvanou práci. Důvodem je její neochota nechat se očkovat proti nemoci covid 19. Pro Das Bild to uvedl producent seriálu, který o svém rozhodnutí nejprve informoval obě televize, které krimi již několik let vysílají. „Nyní je vyvíjeno společné úsilí o sladění všech aspektů výroby, osobních práv a náležité péče,“ dodal k záležitosti producent.

V seriálu nebude

Herečka Eva Herzigová se k neochotě přistoupit na pravidla vyjádřila již před pár týdny pro Bild am Sonntag. „Mám stále pochybnosti o vakcínách proti covidu kvůli mnoha zprávám o vedlejších účincích a možných dlouhodobých důsledcích pro lidský organismus. Proto si nechci nechat píchnout tuto injekci do těla.“ Svůj názor nezměnila ani ve chvíli, kdy jí bylo vysvětleno, že se s takovým postojem nebude moci zúčastnit natáčení další série slavného seriálu. To by mělo začít na podzim a produkce neměla v úmyslu dát žádnému členu týmu možnost privilegia. Ani jedné z hlavních hvězd.

Herci v Česku jsou pro

V Česku se herci očkování víceméně nebrání, mnozí jdou naopak příkladem a vakcinaci proti covid 19 dokonce z osobního přesvědčení podporují. A mnozí se kvůli tomu dostávají i pod nepříjemnou palbu odmítačů na sociálních sítích. Své by o tom mohl vyprávět například herec Aleš Háma. Na jednu celkem nepěknou zprávu přesto reagoval smířlivě: „...Co vam budu povídat tak nějak jsem to čekal tady v ty naší kotlině,ale rád bych se k tomu jednou a naposledy vyjadril.Takze Nejsem tváří pro očkování, jen jsem byl osloven kamarády, jestli bych nepodpořil kampaň na IG.To se zcela bezplatně stalo, protože to považuji za jediné možné řešení jak dostat do normálu zdravotnictví, kulturu,průmysl, školství a vůbec běžný život každého z nás.Predesilam, že jde jen můj názor.“

Kamarádská podpora

Na hercův post reagovala například zpěvačka Marta Jandová, která napsala: „Já Tě miluju,“ Mahulena Bočanová se přidala větou: „Podle sebe soudí tebe... oni tihle “chytráci” vůbec nechápou, že někdo peníze vůbec neřeší a jedná podle svého přesvědčení. Zvláštní parta. Tak čus Jidáši, hezký víkend!“ Herce podpořila i další kolegyně Eva Čížkovská: „Aleši, stojím za Tebou, mám za sebou 2.davku a ty prachy su sakra užij.“ Imaginární peníze mu přeje i Alice Bendová: „Stojím pevně za Tebou !!! A ty prachy rozfofrujeme spolu...“

Aleši Hámovi se na podporu ozvali také zástupci mužské strany. Lukáš Pavlásek napsal: „Taky sem něco dostal, dáme to dohromady a nakoupíme nějaký jidášský čipy a akcie Billa Gatese!“ Moderátor Libor Bouček doplnil: „Jedeme v tom spolu a naplno!“ Svou větou tak upozornil na to, že se do státní očkovací kampaně zapojují nejen herci, ale i další zástupci domácí umělecké scény, kteří mají k očkování navést mladší ročníky.

Do očkovací kapmpaně #opětspolu, kterou spustili lékaři ze Slaného již v březnu, se zapojili například David Koller, Jitka Smutná, Taťjana Medvecká, kteří natočili propagační videa. Vakcínu si do sebe píchnout nechce podle serveru iprima.cz zpěvačka Lenka Filipová, neboť je přesvědčena, že po prodělání nemoci covid 19 to nepotřebuje, podobně se pro stejný zdroj vyjádřila herečka Jana Hlaváčová. Ta setrvává s ohledem na svůj zdravotní stav v domácí péči a přijde jí tak aplikace vakciny zcela zbytečná.

