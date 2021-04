Prokletí Tomáše Řepky. Žene se do svatby s Kristelovou, i když ho předchozí manželství stála miliony, čest i svobodu

Světově proslulý sportovec Tomáš Řepka se dal dal dohromady s Kateřinou Blažkovou, což je původní příjmení Kristelové, v roce 2016. Ona měla za sebou nepovedené manželství s hokejistou Martinem Tůmou, s nímž má dceru Claudii, on byl dokonce po dvou divokých manželstvích. V těch si pořídil tři potomky, syna a dceru s první ženou Renátou a Marcuse s Vlaďkou Erbovou. A právě děti dostaly svého otce před soud. Na staršího syna dlužil při soudním stání v roce 2019 téměř milion korun, o pár měsíců později u jiného soudu řešil dlužné alimenty na mladšího chlapce v částce téměř 200 tisíc korun.

V tu dobu už mu stála tvrdošíjně po boku Kateřina Kristelová, televizní hvězdička, moderátorka a instagramová influencerka, jež se rozhodla partnerovi pomoci jeho starosti vyřešit. Zároveň se však podílela také na zneuctění Řepkovy expartnerky Vlaďky Erbové, kterou poškodili vydáním pornoinzerátu. Za tento přečin byl odsouzen ke 300 hodinám veřejně-prospěšných prací. Nakonec se však Řepkovy neřešené a odkládané průšvihy nakumulovaly do takové spirály, že stanul před soudem a byl nepodmínečně poslán na dva a půl roku do vězení.

Jejich láska hory přenáší

Láska Tomáše a Kateřiny ale zřejmě ustojí snad všechny potíže. Ještě v průběhu soudu v roce 2018 si změnila na instagramu své příjmení na Řepková, avšak svatbu ani jeden z nich nepotvrdil. Tehdy tím prý chtěla Kristelová vyjádřit podporu svému partnerovi a jen o týden později se naopak dostala do médií zpráva o tom, že se partneři rozešli. Když však Tomáš Řepka nastupoval v květnu 2019 do ruzyňské věznice, pár dní před tím strávil s partnerkou v luxusním hotýlku, aby se spolu rozloučili. Nakonec ale odluka netrvala tak dlouho, jak určil soud. Řepka byl podmínečně propuštěn již po osmi měsících za mřížemi a Kateřina na svého milého po celou dobu čekala.

Jejich vztah prý dostal díky vězení úplně jiné grády a žijí od návratu na svobodu zcela spokojený život. Tíží je snad jen příjmy, neboť Tomáš Řepka urputně shání práci a podle dostupných informací se mu v tomto ohledu příliš nedaří. Ani to ale zřejmě nebrání tomu, aby řekl potřetí “ano“ před oltářem. Kateřina uveřejnila na svém instagramovém účtu fotku, kde je ona ve svatebních šatech a její partner v šedém obleku. Popisek napovídá, že se u páru schyluje k radostné události. "NEVER SAY NEVER. Zastáncem svatby nejsem. Jednou stačilo... Navíc máme oba zkušenost, že když vztah nedrží, papírem se zalepit nedá. I když je na něm razítko... Ale za mejdan pro kamarády i naše velký rodiny... by nějaký rituál, po těch letech a všem, co jsme prožili, možná stál..." Komentáře Katce a Tomášovi přejí hodně štěstí v manželství a jestli na něj opravdu dojde, nebo jde jen o další promyšlený marketingový vztah, ukáže budoucnost.

