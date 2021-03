Seriál Anatomie života nepřekvapuje. Je Ordinací v růžové zahradě bez honorářů Rychlého, Čenského či Adamovské

Seriál Anatomie života měl na konci ledna ostrý start. Hned v prvním díle se transplantovalo srdce, operovalo v letadle, řešily se drogy a na povrch začaly vybublávat první vztahy. A jinak? Vlastně nic. Kdybyste nepatřili mezi fanoušky Ordinace v růžové zahradě a někdo vám řekl, že jde o novou sérii, zřejmě byste uvěřili.

Velká jména? Spíš B tým

A se vší úctou k hercům, velká jména v Anatomii života čekejte jen zřídka. Jitka Schneiderová hvězdou bezesporu je a jako vrchní sestra, jejíž manžel zemřel v kómatu je asi tou, na které se dá stavět. Další hlavní role ztvárňují Barbora Černá, Ester Geislerová a Martina Preissová. V porovnání s Ordinací takový "B tým".

Možná právě o to ale jde. Ordinace letos skončí a i když přesné datum zatím známé není, pravěpodobně půjde o červen (o prázdninách se tyto seriály nevysílají). Za těch patnáct let si ale získala celou řadu diváků, o což by na Nově samozřejmě jen neradi přišli. Adaptace finské předlohy seriálu Syke a slovenského seriálu Sestričky je tak dobrou volbou.

Ono to nakonec půjde celkem snadno

Divák může plynule přejít z jednoho seriálu na druhý. Tím spíš, že jsou mu několik měsíců servírovány oba. Postupně si zvyká a ve chvíli, kdy Ordinace definitivně skončí, mu to ani nepřijde. Anatomie života bude řešit téměř totožné problémy.

V každém díle se objeví nějaký příběh pacienta a čtyř hlavních sestřiček. Přidají se emoce, láska, zklamání a všechno to koření, které v Ordinaci roky fungovalo. Bez Čenského, Rychlého, Adamovské a dalších. A bez jejich honorářů. Zrušit Ordinace se po prvním šoku už tedy nejeví jako tak velká tragédie. Ono to nakonec půjde docela snadno...

