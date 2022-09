Smrt královny Alžběty II. je vyjde draho: Módní značka Burberry, kečup Heinz i automobilka Bentley mají problém

Královna Alžběta II. měla jakýsi svůj „brand“. A ten je pro britskou monarchii naprosto zásadní. Pokud tak poctí některou ze značek svou královskou podporou, už něco znamenají. Po její smrti jí však ztrácí a král Karel III. bude muset rozhodnout, zda jim zůstane zachována. Vzhledem k jeho nedávným krokům, kdy začal v paláci propouštět namísto budování vztahů, je nejisté, jak se zachová v tomto případě.

Královský erb je znakem prestiže

Mezi hlavní dodavatele do královského paláce a držitele této podpory je například kečup Heinz, cereálie Kellogg’s nebo čaje společnosti Fortnum and Mason, která namíchala v roce 1902 speciální královskou čajovou směs pro krále Edwarda VII. Firma Kellogg’s zase zařídila pro britskou královskou rodinu dodávku, která dopravovala cereálie přímo do jejich rezidencí. Dále mezi ně patří například čokoláda Cadbury, aperitiv Dubonet, čaje Twinings, nápoje Coca-Cola, Bentlex, Molton Brown, Barbour nebo šampaňské Bollinger.

Královská podpora těchto značek zaručuje jejich kvalitu a prestiž. Její držitelé používají na obalech svých výrobků britský královský erb, stejně tak na propagačních materiálech, webových stránkách, v televizní reklamě apod., výměnou za dodávky do královského paláce. A to jen v případě, že k užití erbu dostanou výslovný souhlas. Ten se však, jak se zdá, váže na konkrétního panovníka, nikoliv na stát, jak bychom mohli předpokládat, a proto rozhodnutí Alžběty II. nemusí Karel III. podpořit.

O podporu mohou požádat zpátky, nemusí ji však získat

Podle asociace Royal Warrant Holders Association (RWHA) musí všechny značky ze svých etiket odstranit neplatné královské erby a znovu požádat Karla III., zda jim umožní požívat královské podpory a dodávat do paláců jejich výrobky. Ročně je těchto „královských podpor“ uděleno asi 30 a přibližně stejný počet je stažen.

Podle RWHA nejde jen o dodávky. RWHA uvedla: "Kromě jiného se od žadatelů požaduje, aby prokázali, že mají vhodnou politiku a akční plán v oblasti životního prostředí a udržitelnosti." Asociace uvedla, že značky mohou požádat nového krále znovu, ale musí prokázat, že „pravidelně a průběžně dodávají produkty nebo služby královským domácnostem po dobu nejméně pěti let z posledních sedmi“.

Navíc nejde jen o statut královské podpory, ale i o obrovské náklady na tisk provizorních etiket bez královského znaku, případně opětovný tisk dalších, pokud získají statut zpátky.

