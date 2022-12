Štědrý den v seriálu Ulice: Ztracené dítě, velké dětské sny i nečekaná setkání

S postavami seriálu Ulice jsme se už sžili natolik, že nás skutečně zajímá, jak “prožívají” šťastnější i problematičtější období svého života podle osudu, který jim určuje tým lidí pod vedením Silvie Klasové. Vánoce, nejkrásnější svátky roku, tak nemůžeme vynechat.

Vánoce podle Vojty Marečka

I děti v Ulici mají svoje obyčejná i tajná přání. Jak si představuje ideální Štědrý den třeba takový malý Vojta Mareček? Kluk, který sotva začal chodit do školy, má pro letošní Vánoce to nejprostší, ale zároveň nejdůležitější dětské přání. Chtěl by mít spokojené rodiče, kteří se nehádají a rozumí si. Není divu, po odhalené Karlině nevěře jí nemůže Kryštof stále zapomenout, jak jej obelhávala, a atmosféra doma rozhodně není taková, jakou by si všichni představovali. Splní se malému klukovi jeho veliké a upřímné dětské přání?

A co skutečná přání malého herce Felixe Šrámka, jehož tvář si představíme, když mluvíme o Vojtovi? Ten si hraní v Ulici podle svých slov užívá, na učení spolu s natáčením má dost času i proto, že mu rodiče zajišťují domácí výuku. Kromě toho má také alespoň částečně čas na hudbu, ke které má jako dítě z vážené umělecké rodiny blízko.

Lexíkovy svátky s rodinou

Sen o Vánocích strávených hlavně s tátou má také Lexík Nykl. Sám Lumír by sice měl o svátcích trochu jinou představu a toužil by je prožít také se současnou láskou Kateřinou, která po mnoha problémech zaplnila místo v jeho životě po smrti Lexíkovy maminky Světlany. Přání dospělých se ale neplní tak často jako ta dětská, a tak se tohle kouzlo letos nepovede a Kateřina raději pojede oslavit Štědrý den se svojí dcerou. Všechno se dá ale ještě napravit na silvestra - a kdo ví, třeba konečně poznáme i další část Kateřininy rodiny.

Jak se k tomu postaví Lexík, se již brzy dozvíme díky jeho představiteli Filipu Hornyakovi. Ten je mimochodem již druhým dětským hercem, který se v této roli představuje. Původně se doslova od miminka před kamerou jako Lexík objevoval maličký Vašík Motyčka, ale jak jeho postava rostla a přibývaly náročné a emočně vypjaté scény, došli tvůrci seriálu k přesvědčení, že je čas na změnu. Filip se v seriálu objevuje od roku 2020 a prožívá tady tak už svoje třetí Vánoce.

Felix Šrámek,

představitel Vojty Marečka,

si už v útlém věku vybral velmi neobvyklý hudební nástroj, na který se učí hrát.

První úspěchy již sbírá na soutěžích, kde hraje na harfu.

Štědrý den u Knoblochů? Zase zmatky...

Nikdo nechce trávit Vánoce sám, ale Anička Lišková k tomu měla letod bohužel hodně blízko. Naštěstí se ale potvrdí známé pořekadlo, že v nouzi poznáš přítele, a tak se nečekaně ocitne v rodině, jejíž svérázné postavy naznačují opravdu svérázné Vánoce. Anička se vydá do Kašperek za Evou a Milošem Knoblochovými a jak ona, tak i diváci budou mít možnost seznámit se dokonce s Milošovými rodiči, které si zahráli Antonín Hardt, Viera Pavlíková, a znovu se potkat s Aniččinou adoptivní a zároveň Evinou skutečnou dcerou Emou.

Miloškovo vánoční překvapení

Aby toho nebylo u Knoblochových málo, čeká je dokonce dobrodružná výprava na hrad Kašperk, který i běžné rodině nabízí mnoho příležitostí k zážitkům - co teprve, když se tam vypraví Knoblochovi a navíc o Vánocích? Proč vlastně vyrazí na hrad? U Knoblochových není žádný den obyčejný, ale když se přímo na Štědrý den ztratí malý Milošek a není nikde k nalezení, vyvolá to pozdvižení i v rodině, která je na leccos zvyklá.

Jenomže Miloškovi kamarádi namluvili, že jsou v ohrožení jeho vánoční dárky, a tak usoudil, že by si měl dojít udobřit skřítky, kteří na hradě žijí, a zajistil si tak bohatou nadílku. Jestli se postará o dárky, to teprve uvidíme, ale jisté je, že o zábavu rozhodně nebudou mít Knoblochovi, Anička ani diváci nouzi.

Když Vánoce, tak pro všechny

Ani další postavy Ulice si svůj vánoční příběh nenechají jen pro sebe. Magda s Prokopem jej prožijí společně a tak trochu cestovně, aby si užili jak hory, tak se podívali i do Prokopova bývalého bydliště do Votic. Část Vánoc tak prožijí i s jeho nemocným otcem. Cestovat bude i Gábina s Jirkou Hermanem a Šímou, kteří letos stráví převážně svátky spolu. Po roce, kdy Gábina bojovala s těžkou nemocí a Šíma se šikanou ve škole, si i oni zaslouží odpočinek na horách. Klid u televize s cukrovím na klíně si ostatně neužijí ani Evžen s Blankou a jejími dětmi. Ti se vypraví na Štědrý den za romantikou na statek, ale už druhý den se Adam s Kristýnou přesunou za tátou. A ostatní? Ani ti jistě nepřijdou zkrátka…

První díl nové tradice?

Letošní speciální štědrodenní díl seriálu Ulice by měl být podle kreativní producentky seriálu Silvie Klasové základem příští tradice, kdy bychom měli mít možnost sledovat sváteční atmosféru v uličních rodinách každým rokem. „Budu ráda, když vznikne taková hezká tradice, že si diváci vždy o Štědrém dnu budou moct rozbalit i dárek v podobě uličního vánočního speciálu. A jistě jim to pomůže i zkrátit čekání na nové díly, které se budou vysílat od ledna,“ vysvětlila záměr tvůrců. Tak se můžeme těšit nejen na dárky pod stromečkem, ale také na speciální díl Ulice. Určitě je na co…

Zdroj: TV Nova

KAM DÁL: Vítězka Masterchefa prozradila svůj recept na vaječný likér. Najdete v něm alkohol i pravou vanilku.