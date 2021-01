Britney Spears skončila jako atrakce v Las Vegas. Vyhořelá hvězdička mladých nepřestává udivovat

Zpěvačka Britney Spears je ten typ hvězdy, který za celý svůj život nezná nic jiného než světla reflektorů. Patří totiž do generace vychované k úspěchu, a to už od dětství. Společně s Christinou Aguilerou a Justinem Timberlakem začínala jako malá v New Mickey Mouse Clubu a pět let po skončení tohoto pořadu přišla s debutovým albem, které jí změnilo život.

Svět bulváru

O tom, že úspěch nemusí být automaticky cesta ke štěstí, dokazuje právě osud zpěvačky Britney Spears. Svět ji miloval, každá puberťačka od Los Angeles po Moskvu měla její plakát nad postelí. Dívky si podle televize cvičily legrační taneční choreografie a její koncerty byly show srovnatelné s úspěchem Michaela Jacksona.

V jedno období kariéry se jednalo o top hvězdu, která měla omotaný svět kolem prstu. Zdání však klame a obrovská popularita si nese obrovskou daň. Člověk přichází o soukromí, každý krok, každé rozhodnutí je pod mikroskopickým rozborem celého světa skrze bulvární média.

Neúnavní paparazzi a nespočet novinových článků přirozeně nemohla snášet moc dlouho. Ikonickou se stala fotografie, kde je Britney Spears oholená dohola. Krásná jemná blondýnka tak šokovala společnost, jak kdyby se nemohla svobodně rozhodnout, jaký účes zrovna její mentální nastavení potřebuje. Její fanoušci, média se podílela na jejím rychlém pádu do problémů.

Přežila

Nejedná se však o tragický případ hvězdy, kterou by podobně masový úspěch doslova sežral. Je stovky případů zbohatlých pěveckých, hereckých a jiných hvězd, jejichž životy skončily předčasně právě díky honu na celebrity a neschopnosti unést celosvětovou slávu.

Nejsložitější byl její boj o děti po rozvodu, kdy se Britney absolutně sesypala. Neúspěšně se snažila léčit ze závislostí na alkohol, drogy a několikrát také napadla neústupné novináře. Děti byly svěřeny do péče bývalého manžela Kevina Federlina. U soudu neuspěla i díky svým eskapádám a děti mohla jednu dobu navštěvovat pouze jednou týdně a pod dohledem.

Nakonec svoji kariéru ještě probudila a do větších problémů se nikdy nedostala. Byť se už nedostala na takový vrchol, stále se může pyšnit miliony fanoušků po celém světě, kteří kupují její další a další alba. Několik let dokonce Britney Spears měla stálé angažmá v Las Vegas. I ona využívá populárních sociálních sítí k propagaci vlastní osoby, tak sami můžete posoudit, jak jí to jde.

