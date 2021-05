Zpěvačka, na jejímž koncertě zabíjel terorista, se vdala. Ze svatby Ariany Grandeové unikly zajímavé detaily

Ariana Grandeová zahájla svou kariéru v šoubyznysu už jako patnáctiletá, a to na Baroadwayi, kde hrála v muzikálu 13. Proslavila se na dětském televizním kanálu Nickelodeon v sitcomovém seriálu o hollywoodské střední škole s názvem Victorious.

V hudebním odvětví se prosadila v roce 2014 dvěma duety s kolegyněmi Iggy Azaleaou a Nicky Minajovou. Vždy se hlasitě stavěla za práva LGBT komunity, zapojuje se do mnohých charitativních projektů a její velké evropské turné v roce 2017 bylo právě v polovině, když ve vyprodané manchesterské aréně došlo k výbuchu.

Teroristická událost, kterou měl na svědomí občan lybijského původu, otřásla celým světem. Zvlášť proto, že atentátník útočil na publikum, které se skládalo především z náctiletých fanoušků americké hvězdy. 22 jich přišlo o život, stejný počet návštěvníků bylo vážně zraněno, dalších téměř sto bylo zasaženo úlomky z bomby nebo se poranilo při panice. Sama zpěvačka se z události nemohla dlouhé měsíce psychicky vzpamatovat. Její prvotní reakce, než se z prožitého traumatu definitivně zhroutila, však chytila za srdce celý civilizovaný svět.

Již po 11 dnech se vrátila osobně do Manchesteru, aby tam v nemocnici navštívila zraněné děti. V ten samý den proběhl v zasaženém městě i velký charitativní koncert, jako podpora pozůstalým po obětech teroristického útoku a pro také všechny, kteří měli to štěstí a výbuch přežili. Na dojemné show vystoupily kromě Ariany Grandeové i kapely Coldplay a Take That, Kate Perryová, Miley Cyrusová a další.

Nezdary v soukromí

„Myslím, že bych o své zkušenosti vůbec neměla mluvit, neměla bych nic říkat,“ pronesla se slzami v očích pro časopis Vogue rok po události. V květnu 2018 si nechala za levé ucho vytetovat včelku jako vzpomínku na oběti a symbol města Manchester, v němž se masakr odehrál. Na pódia se Grandeová vrátila v roce 2019, kdy zavítala i do Prahy. Mezitím se musela vypořádat s nezdary také v osobním životě.

V září 2018 se předávkoval její expřítel Mac Miller, americký rapper, kterého hluboce milovala a už jako kamaráda se ho snažila velmi intenzivně podporovat v boji s démony. Na jeho počest byl natočen projekt "thank you, next", z jehož vzniku si sama na moc nepamatuje. „Byla jsem opilá, několik měsíců a vůbec si nepamatuji, jak těch 10 skladeb vzniklo. Ale jsem za ně ráda,“ přiznala v rozhovoru pro Vogue. V tu dobu již chodila s komikem Petem Davidsonem, ten ji dokonce požádal po pár měsích vztahu i o ruku. Jejich rozchod o tři týdny později proto její fanoušky šokoval.

Svatba po roce vztahu

V roce 2020 natočila Ariana Grandeová své šesté studiové album Position, které pojala jako odhalení svého nového vztahu. Již předchozí singl s Justinem Bieberem dal nahlédnout do jejího soukromí, kdy v klipu vyšlo najevo, že je opět zamilovaná. V období hluboké karantény identifikovali fanoušci jejího "nového spolubydlícího" jako realitního makléře Daltona Gomeze. Jejich vztah ustál nejen domácí vězení, ale i nepříliš velký komerční úspěch této Arianiny desky.

Na instagramu oznámili před Vánocemi zasnoubení a téměř po roce partnerského života šťastnou událost. Ariana a Dalton se právě vzali na soukromém obřadu, kterého se zúčastnilo jen méně než 20 nejbližších obou zamilovaných. Akt proběhl v historickém domě Ariany Grandeové v kalifornském Montecitu a komentovala jej pouze její manažerka: „Obřad byl malý a intimní. Všichni byli velmi šťastní a plni lásky.“

