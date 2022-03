Betonový bunkr za polárním kruhem ukrývá naději lidstva na přežití

Sklad semen funguje od roku 2008, na jeho výstavbě se podílely vlády Norska, Švédska, Dánska a Islandu. V podzemních obřích ledových halách jsou uloženy semena prakticky všech druhů rostlin, které na Zemi máme. Důvod je jediný – pokud by došlo ke globální katastrofě a některé druhy rostlin by zcela zmizely, semena ze Špicberků se mohou vysít a plodiny obnovit.

V bunkru se skladují semena pro všechny genové banky světa, které zde bezplatně mohou ukládat semena. Sklad se otevírá jednou za rok, aby byly dodány nové zásilky. Otevřen je právě v tomto týdnu, čerstvé zásoby semen přicházejí z genových bank ze Súdánu, Ugandy, Nového Zélandu, Německa a Libanonu, jak informovala agentura Reuters. Vzorky z těchto zemí doplní stávající sbírku čítající více než 1,1 milionu vzorků semen ze 6 000 druhů rostlin.

K rozsáhlé sbírce semen na Špicberkách by měly přibýt odrůdy prosa, čiroku a pšenice, které budou sloužit jako záložní zásoby pro původní genové banky. Zejména nejnovější přírůstek pšenice do trezoru bude mít zásadní význam, protože se jedná o jednu ze tří hlavních plodin, které tvoří více než 40 procent světové kalorické spotřeby. Dalšími dvěma jsou kukuřice a rýže.

Semena z celého světa hluboko pod ledem

„I když může mít trezor semen svou roli v případě globální katastrofy, jeho hodnota je považována za mnohem větší v poskytnutí zálohy pro jednotlivé sbírky v případě, že původní vzorky a jejich duplikáty v konvenčních genových bankách budou ztraceny v důsledku přírodních katastrof, lidských konfliktů, změny politiky, špatného řízení nebo jakýchkoli jiných okolností,“ uvádí se na internetových stránkách Svalbardského globálního úložiště semen.

Přesto není trezor bez využití v případě globální katastrofy, protože poskytuje bezpečné útočiště pro botanické druhy Země, pokud by se nahoře něco pokazilo. Tato myšlenka dokonce inspirovala vědce z Arizonské univerzity, kteří šli ještě o krok dál a navrhli, že by na Měsíci mohlo vzniknout podobné úložiště, ovšem zaměřené na veškerý život. Kromě semen by tam byly zmražené spermie, vajíčka a spóry všech živočišných druhů našeho světa. Realizace je ovšem, vzhledem k podmínkám, zřejmě hodně vzdálená.

Zdroj: iflscience.com

