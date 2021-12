Jak velká nás čeká nakonec inflace? Neriskujte, investiční zlato to jistí

Inflace znehodnocuje úspory. To, co bychom si za ně byli koupili před rokem, si nyní již nekoupíme. Jejich hodnota klesá. Je to stejné, jako by vám prostě někdo „čistil“ účet. A Čechů, kteří tohle inflaci umožňují, je stále dost. Na účtech českých bank leží obrovské množství peněz. Ty je však nutné zainvestovat, jinak vám z nich zůstane třeba jen polovina. I toho se mnozí z odborníků na finance obávají. Do čeho investovat? Nejlépe do zlata. Je však třeba je nakoupit chytře.