Kde je prach, tam jsou roztoči. Zbavte se jich

Prach do bytu i dalších místností proudí doslova každou skulinou, ať už škvírou v okenním rámu, nebo pode dveřmi. Zatímco zvenku k nám přicházejí zejména částečky zeminy a větrem i dalšími přírodními živly doslova rozemleté částečky dalších přírodních materiálů, část prachu je ryze našeho vlastního původu.

Prach jsou kousky nás samotných

I když to tak nevypadá, poměrně značná část toho, co nás vyděsí ve chvíli, kdy sluneční paprsek „nešikovně“ osvítí déle neotřenou polici, bývalo součástí našeho vlastního těla. Jde o odumřelé a odpadlé kožní buňky, které vzhledem ke své nicotné velikosti a hmotnosti volně poletují po pokoji, až se usadí tam, kde právě přestal vát průvan. Je to nepříjemný pocit? Pro mnoho z nás pravděpodobně ano…

Roztoči jsou všude kolem nás

Kromě toho, co již bylo zmíněno, si musíme také uvědomit, že právě tyto zbytky našich těl jsou ideálním krmivem pro roztoče, kterých máme doma také požehnaně – a je úplně jedno, že je nevidíme. Jsou tu, žijí s námi, dokonce se námi i živí. Mohli bychom jim tedy život na náš úkor alespoň trochu znepříjemnit, když už se jich nemůžeme zbavit do důsledku. Jak? Jednoduše – co největší čistotou bytu.

Pracholapky musí pryč – rychle a důsledně

Pokud v bytě žije alergik, pravděpodobně zná už všechny možnosti, jak se co nejúčinněji zbavit prachu, dokonale zmapované. Pro ostatní je ale dobré zrekapitulovat některé možnosti. Tak zaprvé jde o to, abychom si nepřidělávali zbytečně práci s úklidem. Čím složitější si tuto práci uděláme, tím méně se nám do ní bude chtít. Takže: projděte si byt a všechno, co tam být nemusí a jen se na to chytá prach, musí pryč. Samozřejmě nemusíme vyhazovat suvenýry z dovolených nebo dárky od dětí, ale je možné pořídit si skleněná dvířka na skříňku, malou vitrínku a podobně. Z takových předmětů pak setřeme prach jedním pohybem ruky a nemusíme otírat dvacet figurek jednu po druhé.

Závěsy, záclonky, polštářky... proč?

Dalším prvkem, který k čistotě bytu příliš nepřispívá, jsou textilie – závěsy, potahy, polštářky, přehozy, záclonky… Je to krásné, romantické – ale také stále hodně zaprášené, i když si to nemusíme ani uvědomit. Čalounění gauče nebo křesel, na nichž sedáváme, jsou dokonalým domovem i restaurací pro roztoče všech možných kategorií, ostatně stejně jako matrace, kterých se ale pravděpodobně jen tak nezbavíme.

S koberci je to ale jinak – opravdu bychom nemohli mít namísto koberce nějakou moderní hladkou podlahovou krytinu? Ať už se rozhodneme jakkoliv, měli bychom se snažit upravit byt takovým způsobem, aby se nám v něm dobře žilo, byl útulný a přitom praktický. Zkusme tedy jít alespoň na půl cesty.

Čerstvý vzduch a voda jsou základ

Byt bychom tedy měli připravený a můžeme se pustit do úklidu. Za prvé je třeba vyvětrat – pokud možno krátce a intenzivně (hlavně v zimě). Značnou část poletujícího prachu vezme průvan a my se můžeme věnovat tomu, který ulpěl na površích v bytě. Zapomeňme na suché prachovky a různá peříčka. „Péřové“ (lépe řečeno umělé) prachovky by sice měly teoreticky částečky elektrostaticky přitahovat, rozhodně na to ale nelze spoléhat.

Nejlepší službu udělá vlhký hadřík, který zabrání víření prachu. Po setření prachu můžeme povrch nábytku, který to snese, potřít lehce dětským olejíčkem. Uvidíte ten rozdíl a z výsledku určitě budete mít radost.

Květiny osprchujte, s chlupy se smiřte

Kromě čalounění a koberců se spousta prachu drží také na pokojových rostlinách, zvláště pak na těch, které se pyšní spoustou malých lístečků. S takovými květinami je třeba naložit bez rozmýšlení – žádné otírání jednotlivých lístků, ale pořádná sprcha. To je to jediné, co může rostlinu zbavit prachu, aniž by se během krátké doby opět usadil na jiném místě v bytě. A nakonec: jste-li chovateli domácích mazlíčků, jistě máte už hluboké zkušenosti nejen s prachem, ale také se všudypřítomnými chlupy. I pro tento případ existuje jednoduchá rada, která platí za všech okolností. Chcete-li mít doma kočku nebo psa, s chlupy na oblečení i na nábytku se jednoduše smiřte…

Zdroj: matrhastevart, parttimemaid, wikipedie

