Neviditelný nepřítel vašeho zdraví. Miliony roztočů žijí ve vaší posteli i díky vlhkosti v domácnosti

Kdo je opravdu silný alergik, může vlastně fungovat jako takový senzor, který vám zodpoví otázku, jak moc početnou kolonii roztočů máte v domácnosti. Pokud jich je opravdu hodně, člověk se silnou alergií může klidně zemřít.

Otoky na rukou, na očích a hlavně na průduškách znamenají, že dušnost alergika může dojít až do úplných krajností. To se však stane většinou na místě, kde se léta letoucí neuklízelo. Roztoče jen tak nezahlédnete, protože jejich velikost se pohybuje okolo 1 mm. Tento parazit přežije všude, je totiž extrémně nenáročný. Spíš by se dalo říct, že vše, co potřebuje, najde ve vaší posteli. Co s tím?

Nezvaný host

Roztoče však jen tak nevyklepete z polštáře. Nejrozmanitější a druhově nejbohatší řád pavoukovců najdete převážně v kobercích, čalouněném nábytku, plyšových hračkách a hlavně v našich postelích. Matrace, peřiny, polštáře a povlečení. To je jeho ráj na zemi.

Zde nachází vhodnou teplotu pro přežití, vodu získává z okolní vlhkosti a hlavně zde najde dostatek obživy, která se z větší části skládá z kožních šupin, ale také z plísní, bakterií a kvasinek. Roztoč se objevuje také hlavně v domácím prachu. To je také jeden z důvodů, proč se ho v podstatě nelze zbavit. Za svůj život dlouhý několik týdnů se rozmnoží více jak třikrát a po sobě zanechá pokaždé minimálně 80 vajíček. S tímto členovcem je boj předem prohraný.

Jak na ně?

Roztoči milují vlhko, teplo a tmu. Jak už bylo zmíněno, proto končí většinou ve vaší posteli. Luxování však nepomůže, protože roztoči jsou zažraní hluboko v matraci, kam vysavač svojí funkcí nedosáhne. Stejně tak prát peřiny a polštáře neznamená žádný velký úspěch, jediná možnost je na velmi vysokou teplotu, ale je to vlastně trošku jako jít hlavou proti zdi.

Prvním logickým krokem je tak zařídit ideální vlhkost v bytě či domě. Musí se správně větrat, prádlo se nesmí tak často sušit v bytě a sprchování se nesmí přehánět. Když se podaří v domácnosti udržet vlhkost pod 50 %, roztoči následně vysychají a umírají. Pomoci můžete pravidelným a silným průvanem.

Teplota v místnostech by neměla přesáhnout teplotu okolo 22 stupňů. Nejúčinnější metodou jak roztoče vyhubit je v zimě nechat pořádně větrat. Útok vymrznutím je většinou ten nejlepší.

Výběr lůžkovin

A co s jejich pravým domovem? Dnes už existují lůžkoviny, které jsou schopné nepropouštět tolik potu a šupinek kůže do matrace či vláken. Tím se eliminuje jejich potrava a příjemné vlhké prostředí. Když matrace a prostěradla pravidelně opečováváte, taky se vyhnete tomu, že roztočům připravíte ráj na zemi.

Podle toho, jak silný jste alergik, tak vybírejte koberce. Ty s krátkým vláknem vysavač bez problémů zvládne. Určitě nežijte zbytečně ve tmě. Pokud venku svítí slunce a jeho paprsky míří přímo do postele, nezatahujte závěsy ani žaluzie. Světlo si s roztoči poradí.

