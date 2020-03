Klasický smažák miluje většina z nás, i když víme, že jsou i dietnější jídla. Připravte si ten nejlepší

Smažený sýr Češi obecně považují za svůj vynález, téměř za národní jídlo. Jeho přípravou, speciálními postupy a uměním sýr osmažit tak, aby zůstal v obalu a nevytekl na pánev, se chlubí mnohé hospodyně. I ty, které jindy dávají přednost zdravějším pokrmům. Vždyť smažák je vlastně vegetariánské jídlo…

Středověký smažák

Jak je to doopravdy s historií jídla, které měl na talíři alespoň jednou v životě určitě každý z nás? Ono to s tím českým patentem není tak docela jisté, jak bychom si možná přáli. Obdobně připravovaný sýr totiž najdeme již ve středověku, a to i na území Itálie, Rakouska i dalších. Jisté bude, že tehdy nešlo o klasický a nejpoužívanější eidam, ale jiné a často pravděpodobně i chuťově mnohem zajímavější sýry. Nicméně pravdou podle dostupných zdrojů zůstává, že ryze českou specialitou a "vynálezem" je spojení smažáku s tatarkou. Takovou nabídku měly některé i vyhlášené restaurace na svém jídelním lístku již za první republiky. A stejně jako dnes, i tehdy rozhodně nezůstával smažený sýr stranou zájmu strávníků.

Návrat smaženého sýru

Ať se různí mediálně více či méně známí kuchaři a propagátoři zdravé moderní kuchyně snaží sebevíc, zdá se, že se Češi svého oblíbeného smažáku vzdát nehodlají. Této skutečnosti se opět začaly přizpůsobovat i restaurace, které se z obavy o zachování svého dobrého jména před lety obalovaného sýru z jídelníčku zbavily. Na druhou stranu není přece nutné podávat vždy jen obalený eidam, který tu a tam ze strouhanky vytéká. Zkušení kuchaři se pouštějí do zajímavých obměn obalu, což můžeme s přehledem vyzkoušet i doma.

Smažák není přežitek

Jak jednoduše z obyčejného smažáku vykouzlit netradiční jídlo? Pokud by se kuchaři chtělo zabývat se přípravou této pochoutky trochu déle, není nic jednoduššího než sýr nakrájet na kostičky, přidat stejné kousky například šunky a žampionů, vytvořit špízy a teprve ty potom obalit v trojobalu a smažit. Výsledek strávníky určitě nadchne. A pokud je to pro kuchaře přece jen časově náročnější postup, je možné do vajíčka, v němž sýr obalujeme, jednoduše přimíchat koření nebo bylinky podle vlastní chuti. Je to jednoduché, rychlé a opravdu výborné.

Stejně tak není nikde zakázáno použít k obalení sýru místo klasického trojobalu těstíčko, vzniklé smícháním mouky, vajíčka strouhanky a koření podle vlastní fantazie nebo místo strouhanky využít dnes oblíbené kukuřičné lupínky. Všechny varianty smažáku jsou zajímavé - a co si budeme nalhávat, jsou zkrátka také dobré (i přes všechny poznatky o dietetických problémech tohoto jídla).

Jak na smažák, aby se určitě povedl?

Nikdo z nás nemá chuť na prapodivnou hmotu nevábně vytékající ze strouhanky, která se sice snažila o zachování určitého tvaru, ale nedostala šanci. Abychom tomuto předešli, je možné sýr buď obalit přímo v těstíčku, které je přece jen při smažení o něco pevnější, nebo plátek sýru obalit pro jistotu dvakrát. Kuchaři také radí další možnost - před obalováním vložit sýr na deset až dvacet minut do mrazáku a některé hospodyně připravené přibližně centimetrové plátky sýru před obalením v mouce přejedou jemným struhadlem, aby zdrsnily jejich povrch, a poté je ještě před obalením namáčejí ve vodě a zběžně osuší. Dosáhnou tak lepšího přilnutí první vrstvy mouky.

Jak to vidíte vy? Smažák ano nebo ne?