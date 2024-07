Krásná šlechtična byla pohřbena kousek od českých hranic. Měla vydlabanou lebku

Archeologové učinili neobvyklý nález během probíhajících vykopávek poblíž 1000 let starého bývalého královského paláce, který postavil římský císař Otto Veliký v Helftě, vesnici v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. „Mohlo jít o manželský pár. Podle informací, které mám, je potvrzeno, že kostry ležely vedle sebe,“ uvedl pro náš web Moravec. Německý list Bild napsal, že žena byla menší a měřila 1,55 metru.

Obětní rituál? Bohužel ne

Největší překvapení ale archeologové prožili v okamžiku, když zjistili, že ženě chybí část lebky i obličejové kosti. V hrobě navíc chyběly tradiční rituální ozdobné předměty. „Vypadá to, že místo jejich posledního odpočinku bylo vykradeno. Což ale není nic neobvyklého.“ Zajímavým zjištěním také bylo, že kostra nebyla vykopána, poškozena tak byla zřejmě až dlouho po uložení do země.

Podle odborníků byl také hrob velmi mělký, což je asi důvodem, proč ženě chyběla část lebky. „Viníky mohou být zvířata, která si v hrobě budovala nory. Nebo také pluh některého ze zemědělců. Oblast kolem Helfty je zemědělská a samozřejmě si nikdo vůbec nemusel všimnout, že zaryl do starého hrobu.“ Původní velká očekávání se tak nepotvrdila. Jak Moravec dodal, v prvních okamžicích se zdálo, že by mohlo jít o nějaký obětní rituál, do té doby na tomto území neznámý.

Mohli zemřít násilnou smrtí

V každém případě je zřejmé, že muž i žena byli vznešeného původu. On byl pohřben s celou řadou předmětů včetně železných, jako je nůž, se zdobeným opaskem či s holí. Zejména ta poukazovala na to, že mohl být vysoce postavený. „Podle závěrů archeologů mohl být úředníkem na franském hradě nebo hradišti, které tam v té době existovalo. Naopak je velmi nepravděpodobné, že by byl válečníkem, neměl u sebe žádné zbraně.“

V hrobu ženy chyběly pohřební předměty, takže si buď přišli na své vykradači hrobů, nebo v určité fázi svého života konvertovala ke křesťanství, což by mohlo znamenat, že právě kvůli tomu do hrobu na svou poslední cestu nedostala tradiční „pohanské“ věci. „Podle všeho byla velmi krásná a pravděpodobně patřila ke šlechtě. Podle analýz kostí netrpěla vážnými nemocemi, což nebylo v té době úplně obvyklé. A také měla k dispozici kvalitní stravu, která rozhodně nebyla pro každého,“ dodal pro Čtidoma.cz historik Dalibor Moravec.

Smrt dvojice je zatím obestřena tajemstvím. Pravděpodobná je násilná smrt. Ve „hře“ je i varianta, že žena byla napadena, muž ji bránil a nakonec skončili vedle sebe v zemi. Dokud však nebudou provedeny veškeré výzkumy, jakýkoli závěr je předčasný.

