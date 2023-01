Motivační horoskop na středu 4. 1. 2023: Raci se musí poprat s vnitřním strachem, Blížence kontaktuje bývalý partner

Šťastná hodina vám naznačí, kdy je ve středu 4. 1. 2023 vhodné dělat důležitá rozhodnutí. Šance na lásku vás naopak povede k prozření a vnitřnímu klidu.

Beran (21. 3. - 20. 4.)

Dnes se zaměřte na svou každodenní rutinu. Pokud změníte jen jednu maličkou věc, můžete už brzy očekávat báječné výsledky. Někdy tkví úspěch v nepatrných rozhodnutích, která děláme každý den.

Šťastná hodina: 18:15

Šance na lásku: 22 %

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Někdo se vám bude snažit vnutit svůj názor. To vás může opravdu rozčílit, na druhou stranu máte příležitost si z toho něco konečně vzít. Vážně všechno zahodíte jen proto, že se přihlásilo o pozornost vaše ego?

Šťastná hodina: 11:32

Šance na lásku: 82 %

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Pokud vás dnes kontaktuje bývalý partner, zachovejte si odstup. Ve vaší minulosti už není nic, co by vám nabízelo nový začátek. Můžete ale dosáhnout vnitřního míru, když za vším zavřete dveře.

Šťastná hodina: 15:16

Šance na lásku: 12 %

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Neumíte prohrávat a vše berete jako vlastní selhání. Někdy je však třeba si připustit, že vám daná věc měla přinést poučení a zkušenost. Nic se v životě neděje náhodou. Ptejte se, co si z toho můžete vzít.

Šťastná hodina: 23:10

Šance na lásku: 71 %

Lev (23. 7. - 22. 8.)

Otevírají se vám nové možnosti, které teď ještě nevidíte jasně a zřetelně. Někdy až příliš pochybujete o tom, co už jste se naučili. V partnerském vztahu se nemusíte obávat žádných hádek, dařit se vám bude také v pracovním prostředí.

Šťastná hodina: 11:48

Šance na lásku: 19 %

Panna (23. 8. - 22. 9.)

V práci si dejte pozor na kolegu, který zatouží po vašem místě. Dokonce byste mu mohli dát příležitost, aby vás nahradil, pouze na krátký čas ovšem. Zřejmě půjde o nějakou krátkodobou virózu. Ať tak či tak, kolegovi se to nakonec nepodaří.

Šťastná hodina: 22:41

Šance na lásku: 31 %

Váhy (23. 9. - 23. 10.)

Ušili jste si na sebe trochu bič, což už teď víte sami. Nemáte jinou možnost, dokončete, co máte teď na stole a pak uvidíte, jak to využít. Zas tak marná práce to nakonec nebude.

Šťastná hodina: 19:36

Šance na lásku: 98 %

Štír (24. 10. - 22. 11.)

Vypadá to, že k vám přijde nová pracovní příležitost. Taková, o které jste tajně snili a přáli jste si ji. Partner by vás ale v takovém rozhodnutí mohl z počátku brzdit. Nebude se mu líbit, s jakou intenzitou do celé věci půjdete.

Šťastná hodina: 10:14

Šance na lásku: 42 %

Střelec (23. 11. - 21. 12.)

Váš postoj je pro partnera zcela nepochopitelný. Vypadá to na problémy v komunikaci, které můžete zažehnat jen svou otevřeností. Řekněte, co vás trápí, co v sobě řešíte. Ve dvou se to lépe táhne.

Šťastná hodina: 21:59

Šance na lásku: 87 %

Kozoroh (22. 12. - 20. 1.)

Svou práci zvládnete na jedničku, přesto budete mít večer pocit selhání. Přehnané nároky, které na sebe máte, mohou způsobit velkou neplechu. Začnete si sami sebe trochu vážit, ve vašem jednání to bude vidět.

Šťastná hodina: 15:01

Šance na lásku: 61 %

Vodnář (21. 1. - 20. 2.)

Nedělejte ta náhlá rozhodnutí teď. Pečlivě si vše promyslete, začnete uvažovat v širších souvislostech. Buďte vděční za všechno, co vám život přináší a přestaňte se neustále bát, že se může něco pokazit. Strach nic neřeší.

Šťastná hodina: 15:21

Šance na lásku: 81 %

Ryby (21. 2. - 20. 3.)

Pokud vám dnes nebude dobře, respektujte své tělo a ulehněte do postele tak rychle, jak jen to bude možné. Už brzy zjistíte, že něco, za čím se teď ženete, za to stejně nestojí. Buďte otevření novým myšlenkám.

Šťastná hodina: 15:11

Šance na lásku: 96 %

