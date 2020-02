Nejdivnější televizní pořady: Tyranizování manželek, kuchařů a česká lidová písnička

/KOMENTÁŘ/ Když vznikl televizní kanál Šlágr TV, většina lidí se chytla za hlavu a hlavně za uši. Ano, šlo o aktuální televizní program, který na první pohled působí jako návrat do devadesátých a možná i osmdesátých let minulého století. Lidé jsou spokojeni a v rytmu dechovky se diváci pohupují už od roku 2012. Jaké další pořady přenáší televize, a přitom by nebylo vůbec od věci se u něčeho takového stydět?

Proti gustu

Když zůstaneme u Šlágr TV, je nutno podotknout, že obrovská popularita hlavně mezi lidmi důchodového věku je v něčem zcela logická. Na stará kolena nikdo nechce hledat experimentální, umělecké formy, které nabízí Netflix či HBO.

Staří lidé mají rádi svoje jistoty a na ty právě Šlágr TV nekompromisně útočí. Zaznívají tak melodie klasických odrhovaček, sledovat můžete nekonečně rozvleklé rozhovory s „umělci” v nevzhledném studiu a všechno to jistí „živý” koncert, který dokazuje, že playback nemusí být vždy výhodou.

Svoji cílovou skupinu však tento kanál krmí mistrně. Dokonce si zde můžete za nekřesťanské peníze pořídit hned několik CD, po kterých se váš důchod smrskne na minimum. Pokud si myslíte, že je to málo, klidně můžete se Šlágrem vyrazit na dovolenou do Chorvatska. Hvězdy tohoto legendárního televizního kanálu se na vás těší v rytmu oblíbené dechovky na pláži ve Splitu.

Za hranou

Vybrat jenom několik pořadů, které na sebe strhávají pozornost a přitom jsou hodně za hranou vkusu, ale také lidské morálky je na televizních obrazovkách jako psích exkrementů v pražském parku. Některé však zcela nekompromisně útočí na to nejhorší, co v lidech dřímá. Taková Výměna manželek se z tepla obývacího pokoje může zdát jako podivná zábava, u které se pochopitelně a nechápavě otevírají ústa dokořán.

Při hlubším pohledu na věc se však divák pravidelně baví tím, co by ze všech nejvíce mělo zajímat sociálku. Obraz toho, jak jsou lidé schopní žít, existovat a navzájem se k sobě chovat, je opravdu za hranicí lidského konání. Člověk se u obrazovky baví tím, že jsou k sobě lidé krutí, děti žijí v šílených podmínkách, kde se nechodí daleko k psychickému a fyzickému týrání.

Člověk se doma u kávy, piva či limonády baví tím, co je obraz lidské tragédie, a to rozhodně není v pořádku. Zamyslete se nad tím, co doopravdy Výměna manželek představuje. Je to totiž odraz stavu společnosti. Lenost, násilí, vulgarismy a šílená výchova. Hurá! Žijeme opravdu ve skvělé zemi. Máme být na co hrdí.

Kuchařské intriky

Pojďme si zašmejdit, trošku druhého za rohem pomluvit, nepřiznat na kameru, že to vlastně kolega dobře uvařil a společně se ztrapnit před celým národem. Pořad Prostřeno se stal legendou televizní obrazovky. Kulinářské představení několika amatérů však není vůbec o jídle. Lidé zde zažívají svých patnáct minut slávy a celý národ se tomu poťouchle směje, protože na první pohled je určitě čemu.

Pokud se však na celý pořad podíváme znovu poněkud pod drobnohledem, na povrch vyplave fakt, že jsme nepřející národ, který si ujíždí na pomluvách a nepřejícnosti. Lidé milují konflikty a zákulisní dohady, podrazy a kruté hodnocení znovu předává zprávu o stavu české společnosti.

Člověk může na talíři vykouzlit klidně dokonalé menu, ale zaručeně se najde někdo, komu prostě hovězí vývar připadal málo slaný nebo těstoviny příliš rozvařené. Navíc podezřívavost jednoho vůči druhému dělá z této malé kulinářské reality show paranoidní absurdnost, u které se úroveň zábavy snižuje na minimum.