Nejočekávanější filmy roku 2024: Krotitelé duchů, Vetřelec a další, budou to žně

Rok 2024 bude ve znamení superhrdinských filmů. Jeden z těch, na které se fanoušci po celém světě třesou nedočkavostí, je další počin o šprtovi, kterého kousl pavouk a získal tak superhrdinské schopnosti. Uhádli jste, jde o Spider-Mana. Nový film však Petera Parkera staví až do druhého plánu, je totiž o jeho ženském protějšku, název filmu i hrdinky zní Madame Web.

Nejde však o žádnou parafrázi, Madame Web, ačkoliv se kostýmem podobá Spider-Manovi, má svůj vlastní příběh, Na rozdíl od pavoučího superhrdiny nevrhá pavučinu, ale využívá psychických schopností, hlavně telepatické manipulace. Na nový marvelovský počin si počkáte do března 2024, kdy má mít premiéru, snímek patří do série Sony's Spider-Man Universe. Režie se ujala filmařka S. J. Clarkson a do hlavní role obsadila Dakotu Johnson, známou ze série Padesát odstínů.

Březen bude, co se týče filmové nadílky, mimořádně štědrý, 29. 3. bude mít premiéru další film z oblíbené série Krotitelé duchů.

Nový snímek nese název Krotitelé duchů: Říše ledu (Ghostbusters: Frozen Empire) a navazuje na předchozí díl z roku 2021. Vezme nás znovu do New Yorku, kde tým lovců paranormálních jevů působí. Práce se pro ně stává běžnou rutinou, ta však končí s příchodem jara, kdy se místo květů a oteplení ve velkoměstě přihodí úplný opak. Celý New York zamrzne a Krotitelé se vydávají na záchrannou misi. Tuší, že v celé věci budou mít prsty temné síly...

Portrét jazzové královny a upírská klasika

Superhrdinské filmy a pokračování osmdesátkového trháku nejsou jediné potencionální hity následujícího roku. Zvážníme a představíme si film Back to Black, jde o biografické drama pojednávající o životě slavné a zlomené hvězdy Amy Winehouse. Jedná se o první film o této známé zpěvačce, pokud nepočítáme dokumentární žánr. Jazzovou hvězdu si střihne anglická herečka Marisa Abela známá ze seriálu televize HBO Sektor (Industry, 2020–2023). Ve snímku bude zachycen život Amy od roku 2002, kdy její kariéra začala stoupat, až po její smutný konec, kdy odchází z tohoto světa po otravě alkoholem. Životopisné dílo, jehož název odkazuje na jednu z nejslavnějších Amyiných skladeb, režíruje Sam Taylor-Johnson.

Spokojen by mohl být i náročný divák, za rok touto dobou nám bude nahánět hrůzu remake slavné expresionistické klasiky z roku 1922 Nosferatu, což je samo o sobě odvážné, například proto, že původní dílo je černobílé, ale také němé. Na své si také přijdou milovníci fantasy světa z pera Tolkiena, ke konci následujícího roku nás čeká nový Pán prstenů, tentokrát s podtitulem The War of the Rohirrim (Válka o Rohirrim). Film je očekávaný i proto, že se jej chopil nadějný japonský režisér Kendži Kamijama, který dosud režíroval hlavně animované seriály typické pro Japonsko, zvané anime. Uvidíme, jak si poradí s tolkienovskou mytologií.

Milovníci hororu ať zbystří, vampýrská klasika není jediný snímek, na který se mohou těšit. Rok 2024 jich slibuje hned několik, mezi nejočekávanějšími jsou Vetřelec: Romulus a pokračování krvavého slasheru Terrifier 3. První zmiňovaný film nás v ději vezme do období mezi filmy Vetřelec (1979) a Vetřelci (1986). Na režisérskou židli v tomto případě neusedl Ridley Scott, ale uruguayský filmař Fede Alvarez, známý hlavně díky remaku Lesní duch (Evil Dead, 2013). Druhý je pokračování hororu o krvelačném mimovi (či klaunovi?) zmalovaném černobílým make-upem, který své oběti nejdříve stalkuje a poté brutálně likviduje. Nadcházející pokračování se má v kinech objevit říjnu, ale bude mít vánoční atmosféru. Zabiják, který si říká Art the Clown, se vydá na brutální lov za znění koled ve svátečním čase. Dalším je slibné pokračování šíleného filmu o vrahovi v kostýmu Medvídka Pú (Winnie the Pooh: Blood and Honey 2).

