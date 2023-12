Obrovská tragédie: Předvánoční atmosféru v New Yorku ochromil havarovaný letoun v ulicích

Dva letouny, jeden Super Constellation společnosti TWA a druhý moderní DC-8 společnosti United Airlines, mířily 16. prosince 1960 do New Yorku. Tam však panovalo počasí se sněžením a hustou oblačností a oba letouny se začaly nebezpečně přibližovat. Piloti se nemohli vidět, dispečeři nezasáhli. To nevyhnutelné se stalo – oba letouny se srazily. Zatímco Super Constellation se rozpadl a zřítil se do neobydlené části, druhý letoun bez jednoho z motorů a části křídla se zřítil do obydlené části města.