Wiley Post: První sám obletěl svět, stal se slavným, létání se mu stalo osudným

O tom, jakou ztrátu obyvatelé USA pociťovali, svědčí to, že Federální a státní úřady nařídily stažení vlajek na půl žerdi. 12 000 kinosálů drželo za zemřelé dvě minuty ticha. Slavný německý letec Ernst Udet potom na adresu Posta prohlásil: „Považuji Posta za největšího letce všech dob. Byl skutečným průkopníkem. Umístil se na prvním místě jak v úspěších, tak v plodnosti nových nápadů. Byl to nejpokročilejší a nejodvážnější muž, kterého letectví zrodilo.“ Úvodníky novin vyzvaly prezidenta Roosevelta, aby vyhlásil den smutku. Hollywoodská studia se v reakci na tuto nehodu pokusila zakázat svým hercům létat – i když zrovna nenatáčejí žádný snímek. Od narození Wiley Posta 22. listopadu uplynulo 125 let.

Chtěl se stát pilotem, stal se zločincem

Během první světové války se Post chtěl stát vojenským pilotem. Přihlásil se do výcvikového tábora na University of Oklahoma a procházel kursem radisty. Válka však skončila dříve, než kurz dokončil. Wiley armádu opustil a začal pracovat na ropných polích v Oklahomě. Práce tam byla nejistá, nedostávalo se mu peněz. Následovala ozbrojená loupež a roční pobyt v oklahomském vězení.

Nehoda na ropné plošině mu přinesla peníze na nákup letadla

Ve svých 26 letech si Post poprvé začal přivydělávat „ve vzduchu“. Účinkoval v leteckém cirkusu jako parašutista. Peníze za jeho vystoupení však nebyly nijak ohromující, a tak stále pracoval i na ropné plošině. Tam také utrpěl úraz, který jej oslepil na levé oko. Bylo mu však vyplaceno odškodné v takové výši, že si mohl pořídit své první letadlo. Později se stal osobním pilotem naftaře F. C. Halla. Létal na letounu Lockheed Vega, který byl pojmenován po Hallově dceři – Winnie Mae.

Peníze mecenáše mu umožnily let kolem světa

Post se nejprve pokoušel překonat různé rekordy v Americe, ale slávu mu přinesl rekordní let okolo světa. Do té doby stále platil rekord vzducholodě Graf Zeppelin – oblet celého světa za 21 dní. Společně s australským navigátorem Haroldem Gettym se mu podařilo obletět svět se svým jednomotorovým letadlem za 8 dní a 15 hodin, když na trase Harbour Grace, Flintshire, Hannover, Berlín, Moskva, Novosibirsk, Irkutsk, Blagoveščensk, Chabarovsk, Fairbanks (kde byla vyměněna vrtule) a Cleveland zpět do místa vzletu urazil 24 903 kilometrů. Přijetí, kterého se jim dostalo, konkurovalo Charlesi Lindberghovi, který první přeletěl mezi Amerikou a Evropou. Dokonce mohli po návratu poobědvat v Bílém domě, neminul je ani průvod v New Yorku.

Navigátora vyměnil za moderní přístroje

V roce 1933 zopakoval svůj let kolem světa, tentokrát vyměnil svého navigátora za nový objev – autopilota. Stal se tak opět prvním, který uskutečnil let kolem světa sám pouze za použití kompasu, map a autopilota. Tentokrát se mu to povedlo za pouhých 7 dní a 18 hodin. Post byl posedlý objevováním nových možností letectví. Stal se také průkopníkem výškových letů. A neboť tehdy ještě nebylo možné použít přetlakovou kabinu, jak je tomu dnes, podílel se na vývoji přetlakového obleku. Podařilo se mu ve svém letounu a obleku vystoupat až do výšky 15 000 metrů.

Chtěl objevovat nové trasy, letadlo si upravil sám

V roce 1935 chtěl objevit pro létání nové trasy mezi Amerikou a Ruskem. A protože byl sice slavný, ale jinak se mu finančně nedařilo, rozhodl se pro nedostatek finančních prostředků, že si sestaví letadlo ze dvou jiných – jednoho letuschopného letounu Lockheed Orion a z letadla Lockheed Exploer, které získal jako havarované na náhradní díly. I přes upozornění samotného výrobce, že takové úpravy jsou nebezpečné, letoun začal používat. A jako spolucestujícího při výletech přes Aljašku přibral Willyho Rogerse, který z cest psal slavné sloupky pro americké noviny. 15. srpna Posta a Rogerse zradil při vzletu motor jejich letounu, který krátce po vzletu ztratil výkon. Těžký letoun nebyl schopen tuto situaci zvládnout a zřítil se do jezera. Oba muži na palubě byli okamžitě mrtvi.

Zdroj: wikipedia, airandspace.si.edu

KAM DÁL: Inferno v Alpách. Kdo stoupal, zemřel.