Notebook od Huawei MateBook D 14 si najde místo i u vás doma

Také jste neměli tušení, že Huawei kromě smartphonů a dalších chytrých zařízení vyrábí také notebooky? Před nedávnem představili novou řadu notebooků řady MateBoook a my jsme se nyní pustili do testování jednoho z nich. Matebook D 14 má tenké rámečky displeje, velkou kapacitu baterie ve spojení s rychlým nabíjením a čtečku otisků prstů ve vypínacím tlačítku. Jak se ním pracuje?

Matebook D 14 je vyroben z kovu a je dostatečně skladný na to, aby se vešel do tašky

Displej, na který dobře uvidíte

Nejvýznamnější a také nejvíce nápadnou součástí každého notebooku je displej. V případě MateBooku D 14 je širokoúhlá obrazovka pokrývající 84 % přední plochy celého víka a ideální pro sledování filmů. Zároveň díky obrovským pozorovacím úhlům nemusíte ani sledovat obrazovku přímo a nedojde ke zkreslení obrazu. Displej můžete sklopit až do roviny a pořád uvidíte všechny barvy úplně živě.

Všestranný fešák

Matebook D 14 je vyroben z kovu a je dostatečně skladný na to, aby se vešel do tašky a prožil s vámi den na cestách. Po stránce výkonu a z hlediska výdrže baterie s vámi udrží krok i v náročnějších situacích. Nabitý vydrží celý den.. Jen se může stát, že když ho budete dlouho trápit velkým množstvím otevřených záložek ve vašem internetovém prohlížeči, začne se zahřívat a ozvou se roztočené větráky chlazení.

Píše se na něm docela hezky. Klávesy mají jemný a tichý stisk a ve světlém prostředí téměř neznatelné podsvícení. To se ale určitě bude hodit v nočních hodinách a rozhodně nebude oslňovat. Touchpad je dostatečně velký a podporuje i gesta pro snazší navigaci na webu.

Kamera schovaná v klávesnici

Huawei si pro tento model vybral trochu netradiční umístění kamery. Ukrývá se v klávesnici, kde má vlastní tlačítko. Jeho stisknutím kamera vyskočí ven. Na jednu stranu je to docela šikovné, protože je jen na vás, kdy bude kamera cokoliv snímat. Na druhou stranu vás kamera zabírá trochu z podhledu, což může někomu připadat jako nelichotivý úhel.

Notebook jako takový se nabíjí kabelem USB-C, takže nepotřebujete žádný speciální adaptér. Vybavení z hlediska portů není velké, ale běžnému uživateli by mělo stačit. Najdete na něm dvě plnohodnotná klasická USB, jeden port USB-C a také 3,5mm sluchátkový konektor. Na připojení externího monitoru nebo novějších projektorů najdete na jedné straně také HDMI port.

Tahák v podobě čtečky otisků prstů

V levnějších noteboocích se do nedávna čtečky otisků prstů moc neobjevovaly. Když už nějaká přišla, nebyl to velký zázrak a její spolehlivost se měřila počtem rozbitých hrnků s kávou po ránu. MateBooky zažitou představu o nespolehlivosti této součástky celkem úspěšně boří. Po úvodním nastavení se čtečka otisků prstů umístěná ve vypínači chovala nad očekávání spolehlivě, dokonce si otisk prstů po zapnutí “podrží,” aby ho mohla využít pro přihlášení.

Kouzlo, které během chvíle propojí notebook a mobil

MateBook D14, stejně jako ostatní notebooky z letošní série Huawei, umí zrychlit a zefektivnit práci s chytrým telefonem Huawei. Přiblížením telefonu se zapnutou funkcí Huawei Share k Matebooku se obě zařízení spárují a pak se začnou dít divy.

Obrazovka telefonu se vám objeví na displeji a můžete ovládat celý telefon klávesnicí a myší. Když něco rozepíšete na klávesnici a zavolá vám kamarádka, můžete celý telefonát vyřídit za pomoci reproduktorů a mikrofonu na počítači nebo na druhou stranu vzít telefon a od počítače odejít. Rozepsaná zpráva se přenese na telefon a po zavěšení můžete pokračovat v psaní. Potřebujete do fotoalba, které vytváříte na počítači, přidat fotky z telefonu? Není problém, stačí je vzít a přesunout. A takhle snadno to funguje i obráceně, z počítače do telefonu.

Notebook Huawei MateBook D 14 se prodává v obchodě Huawei na stránkách shop.huawei.com nebo u místních prodejců za 17 999 Kč a do konce srpna dostanete při zakoupení tohoto zařízení navíc také myš, batoh a bezdrátová sluchátka Huawei FreeBuds 3i.

D 14 je stroj, který si snadno najde cestu do domácností, kde plnohodnotně zastane roli počítače pro přehrávání filmů, pro domácí účetnictví, nebo na běžné prohlížení internetu. Stejně tak ho ocení i drobní podnikatelé, protože jim neutrhne kapsu a poskytne dostatek výkonu a několik let nebudou muset řešit nový počítač.