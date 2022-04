Otevřít kufr auta může být pořádný šok. Spící chlápek se stal hitem internetu

Bethany Coker se se svým bizarním nálezem v kufru auta svěřila svým fanouškům na sociálních sítích a video obletělo internet. Prvním varovným signálem, že něco není v pořádku, byla podle ženy všudypřítomná špína.

„Auto jsem dnes ráno nastartovala a v ten moment jsem si všimla, že je všude kolem mě bahno,“ uvedla žena v příspěvku. Nejdříve vůbec netušila, co tento podivný úkaz znamená, pak ji ale napadla děsivá myšlenka.

„Vypadalo to, jako by se někdo vyválel v bahně a pak šel spát do mého auta,“ řekla. To ale bylo v očích Bethany velmi nepravděpodobné, tedy jen po dobu dvou následujících dnů, poté totiž zjistila, co přesně nepořádek v autě způsobilo.

Bohužel si potvrdila, že měla celou dobu pravdu. Našla totiž nahého muže spícího v kurfu. Tím ale podivnost celé situace zdaleka nedosahuje svého vrcholu. Když se totiž majitelka auta zeptala muže v kufru na to, co tam dělá, odpověděl: „Mám na to právo, jsem syn papeže.“

To už byl vrchol všeho a žena okamžitě zavolala policii. Policejní hlídka přiměla údajného příbuzného hlavy katolické církve, aby se oblékl. Poté se policisté ženě svěřili s tím, že za celou jejich kariéru nic divnějšího neviděli.

Později Bethany svým sledujícím oznámila, že se zjistilo, odkud se muž vzal, a vysvětlilo to i jeho podivné chování. Údajně se jednalo o utečence z psychiatrické léčebny, který byl okamžitě převezen zpět do ústavu.

