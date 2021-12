Platon Aukce nabízí sběratelská autíčka i tenisky z edice Louis Vuitton

Objevte kouzlo aukčního portálu společnosti Platon Life. Kurátorem uměleckých děl je známý český designér, výtvarník a typograf Pavel Šťastný, který prostě a jednoduše popsal klíč k výběru předmětů určených do aukce: „Hledáme výjimečnost a jedinečnost, chceme, aby předměty měly svůj příběh.“ V nabídce jsou například hrnečky ze sbírky, kterými byly obdarovávány významné návštěvy u příležitosti jejich oficiální návštěvy České republiky. Pavel Šťastný vyjmenoval hned několik celosvětově známých osobností: „Britská královna, princ Charles, Jacques Chirac, The Rolling Stones i Michael Jackson,“ potvrdil kurátor, kdo s potěšením přijal výjimečné designové kousky. „Vznikly i zlaté hrníčky, které byly určené pro Blízký východ, ty jsme poslali například i Dalajlámovi. Snažíme se vytvářet věci, které připravujeme s českými i zahraničními výtvarníky,“ prozradil známý umělec, který také do nabídky aukce významně přispěl také svými originálními díly.

Zajímavé a jedinečné předměty do aukce bude vyhledávat speciální tým ve všech koutech světa, ale pozor, originální předměty budou i nově vznikat. Oslovováni budou jen ti nejlepší umělci a vy si už jen můžete vybírat, co vás zaujme. „Vždy budeme chtít, aby v aukcích byly jak zajímavé, ale dostupnější objekty s příběhem, ta věci super výjimečné, které nikde neseženete. To je náš cíl,“ shrnul principy kurátor aukcí Platon Life Pavel Šťastný. „Uživatelé mohou zakoupit limitované edice či umění za naši kryptoměnu, nyní například předměty od sběratelských autíček až po tenisky z limitované edice značky Louis Vuitton,“ ještě více přiblížil rozsah poutavé nabídky Peter Gaman, ředitel aukčního portálu Platon Life.

Láká vás aukční nabídka a chcete nakupovat? Pak už jen stačí se zaregistrovat, zřídit si účet a už můžete v aukci přihazovat z jakéhokoliv místa na světě, pokud máte dostatek PlatonCoinů. Pokud budete potřebovat s čímkoliv pomoci, je vám plně k dispozici oddělení podpory pro zákazníky na telefonu, e-mailu či osobně.