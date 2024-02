Porovnání pivních stylů: IPA vs. APA

Co je IPA?

India Pale Ale (IPA) je svrchně kvašené pivo, to znamená, že sládek při výrobě piva metodou svrchního kvašení využívá kvasinky aktivní při vyšších teplotách. IPA je pivo vyznačující se výraznější chmelovou hořkostí i vyšším obsahem alkoholu, než má například ležák.

Kolem roku 1700 britští kolonisté zjistili, že se uvařené pivo při plavbě do Indie zkazilo. Na vině byla dlouhá cesta i teplejší podnebí. Britští sládci trvanlivost piva vyřešili tím, že další várku uvařili s vyšším obsahem alkoholu (kvůli konzervaci) a do sudů před jejich uzavřením navíc přidali chmel. Po příjezdu do Indie angličtí obyvatelé zjistili, že pivo má krásnou světlou barvu, je silné a hořké, což se setkalo s velkým úspěchem.

Degustační postřehy:

Čirá až mírně zakalená barva.

Chmelové aroma s citrusovými tóny.

Výrazná chmelová hořkost středně silná až velmi výrazná.

Co je APA?

American Pale Ale (APA) je také svrchně kvašené pivo, tento styl si našel velkou oblibu ve Spojených státech (dokud mu na paty nezačala šlapat IPA). Podobně jako IPA i APA je světlejší pivo s dostatečným množstvím chmele, jenže s jiným charakterem. Pivní styl APA je ještě o něco světlejší než jeho britský příbuzný, ale o nic méně aromatický.

Degustační postřehy:

Průzračná až mlhavá barva.

Lehce citrusové, pepřové, chlebové tóny.

Mírná až středně výrazná chmelová chuť.

Rozdíl mezi styly IPA a APA v bodech

IPA i APA patří do skupiny svrchně kvašených piv.

APA se od IPA liší použitým chmelem amerického typu, který jsou trochu ostřejší než britský, zato o mnoho květinovější.

Piva typu APA jsou jemnější (možná i snáze pitelná), IPA hořčejší a komplexnější.

IPA – množství alkoholu 6–10 %.

APA – množství alkoholu 4–5 %.