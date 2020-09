Příběh tradičního staroměstského tržiště. Konec čínské restaurace a nevzhledného supermarketu

Jedná se bezpochyby o jeden ze skrytých klenotů Prahy, kterým jste možná několikrát prošli, ale vůbec jste si nemohli všimnout, na jak vzácném místě se procházíte. Staroměstská tržnice je v současnosti očím skryta, ale ani ve chvíli, kdy jste se nacházeli v jejím prostředí, tak jste pravděpodobně nemohli tušit, že stojíte na místě s historií hlubokou až do konce devatenáctého století.

Kulturní památka?

Moudří vědí. Staroměstská tržnice se nachází mezi ulicemi Rytířská a 28. října. Důvodem, proč je léta nepovšimnuta, má bohužel velmi smutné důvody. Dlouhá léta jste zde totiž našli pouze rozpadlou a zašlou pasáž, která vás zavede k čínské restauraci a supermarketu s potravinami.

Jako bonus jste si zde mohli nechat udělat klíče nebo koupit cigarety v trafice. Interiér zdobil tzv. reklamní smog ve stylu šíleného grafického designu a nic nenasvědčovalo tomu, že se nacházíte v prostředí, které má titul chráněné kulturní památky České republiky.

Lidé se tak do Staroměstské tržnice dostali pouze na laciné čínské jídlo či klasické potraviny v jednom z etablovaných řetězců. Kde tedy hledat onu tržnici? Stopy bylo možné vyčíst ze stěn pasáží, kde jste mohli vidět lehce zanedbané secesní architektonické detaily, které doplňují krásné novorenesanční malby představující pražská tržiště. Jedná se tak o jediné viditelné prvky, které odkazují k živé tržnici, která vznikla v letech 1894-1896 v místech stržených čtyř činžovních domů.

Staroměstská tržnice

Každého možná překvapí, že zde v minulosti návštěvníci využívali služeb až 360 stánků. Krásná krytá tržnice je v současnosti uzavřena, protože se chystá její zásadní rekonstrukce, která by měla vrátit její zašlou slávu. V tomto případě se však primárně jedná o likvidaci necitlivých zásahů, které zde vznikly v osmdesátých letech dvacátého století.

Tehdy se totiž rozhodlo nádhernou secesní halu zakrýt sníženým podhledem ze sádrokartonu a skelné vaty. Jen v jednom místě pod kopulí zde bylo odhalené místo, které prozrazovalo, jaký poklad se nachází nad hlavami návštěvníků. Člověk by tak mohl mít dojem, že se tak nic podobného jako tato nádherná secesní hala nenachází.

Ta je vytvořena z litinové konstrukce v zelené barvě ve tvaru pětilodní baziliky. V původní podobě byla hala osvětlená Křižíkovými oblouky, které byly napájeny vlastní parní elektrárnou.

V současnosti je otázkou, co se na tomto zapomenutém místě města bude v budoucnosti odehrávat. Ještě před koronavirovou pandemií byl plán celý prostor zrekonstruovat a vybudovat z něj turistický, ale také pro místní občany. Idea je zde rozvinout kulturně gastronomický prostor, který bude žít ve stylu metropolí jako v Londýně či New Yorku. Smělé plány by měly vyjít na 300 milionů korun a jedním ze zájemcům o pronájem prostoru je známý kavárník Ondřej Kobza.

KAM DÁL: Oblečení mrtvého muže. Islandské nekrokalhoty Nábrók přinášejí podle pověsti štěstí a peníze