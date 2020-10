Revoluční den pro automobilový průmysl. Plechová Líza postavila Ameriku a celý svět na kola

Předtím, než zaparkujeme svou pozornost do Fordových továren, je nutné zmínit jedno velmi důležité jméno ve vývoji automobilového průmyslu. Úplně počátek benzínových strojů má na svědomí Karl Benz, který od roku 1886 vtrhl na trh s novým vynálezem a prvním automobilem na světě s názvem Patent Motorwagen. Ve stejném roce vyrobil pojízdný kočár také Gottlieb Daimler. Nakonec právě spojení těchto dvou jmen znamenalo o mnoho let později zrod značky, kterou dnes známe snad úplně všichni: “Mercedes-Benz”

Jen pro bohaté

Automobil se tak pochopitelně stal na konci 19. století hotovou senzací. Ta ovšem byla výsadou bohatých. První prototypy nejstarších značek, jako byl Peugeot, Opel, Cadillac, Renault, Fiat, Audi a několik dalších, měly jednu zásadní chybu. Vynález byl pouze pro bohaté.

Do hry však vstoupil americký podnikatel Henry Ford. Jeho zásadní myšlenkou byla představa, že automobil bude mít jednou každý. Kromě toho, že absolutně změní svět dopravy, se z tohoto cíle jeho představ klubal docela zajímavý a velmi lukrativní obchod.

V roce 1908, a to konkrétně 1. října, přichází na trh jeho automobil Ford model T. A jak už se za velkou louží vžilo - tak tento vůz postavil Ameriku na kola. Tento den se vžil jako milník při popularizaci automobilové dopravy v USA. Klíčem k úspěchu byla jeho cena. Naplnila se tak slova Henryho Forda:

“Postavím auto pro masy. Bude dost velké pro rodinu, ale také dost malé na to, aby s ním jeden člověk mohl jezdit a starat se o ně. Bude vyrobeno z nejlepších materiálů, nejlepšími zaměstnanci, s nejjednodušší konstrukcí, kterou je moderní inženýrství schopno vymyslet. Ale bude tak levné, že každý člověk pracující za dobrý plat bude vlastnit jedno - a užívat si se svou rodinou mnoho hodin radosti pod božím širým nebem.”

Neměl konkurenci

Kromě ceny se Ford model T mohl pyšnit i jinými skvělými vlastnostmi než byla nízká cena. Byl velmi vhodný pro nerovné terény amerického venkova. K masám se však dostal právě kvůli tomu, jak byl neuvěřitelně levný. Nejdříve stál 850 dolarů a časem zlevnil až na 300 dolarů. Pro příklad si takové peníze vydělal řadový dělník ve Fordově továrně za tři měsíce.

V roce 1999 byl Ford model T vyhlášen automobilem století, a to právě kvůli tomu, že zcela změnil dostupnost tohoto dopravního prostředku. Mohl si ho totiž dovolit skoro každý. Plechová Líza, jak se tomuto modelu přezdívalo, měla zajištěnou také masivní reklamní propagaci. Vůz se tak objevoval všude a stejně tak bylo možné ho koupit skoro na každém místě Severní Ameriky.

Do skončení výroby v roce 1927 se jich prodalo neuvěřitelných 15 milionů kusů. Postupně se totiž automobil dostal i do celého světa. V jednu chvíli se tak vozilo devět z deseti lidí na světě právě v automobilu značky Ford. Nutné je také zmínit jména samotných autorů tohoto modelu. Byl jím C. H. Wills a dva maďarští emigranti Joseph A. Galamb a Eugen Farkas.

Dlouhých 45 let trvalo, než přišel automobil, který by Plechovou Lízu překonal v počtu prodaných kusů. Byl to Volkswagen brouk. Henry Fordovi se nakonec podařilo naplnit svoje slova o tom, že chce vyrobit auta pro masy. Právě 1. říjen 1908 k tomu zásadně přispěl.

