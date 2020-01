Rok plný změn. Od zdražené vody k tragické věštbě podle Nostradama

Věštba je obor, který kolem sebe vytváří mystickou mlhu otázek a nejasných odpovědí. Někdo podobným pohledům do budoucnosti věří a mnozí jsou zcela přirozeně skeptičtí. Jedno jméno však přece jenom vzbuzuje pozornost všech, hlavně když se hovoří o roce, který nás právě čeká.

Ze zpravodajství už jsme se dozvěděli, že rok 2020 bude plný prodloužených víkendů díky státním svátkům, které vycházejí nejlépe, jak mohou. Kromě největšího počtu volných dní nás v novém roce čekají jiné přízemní novinky.

Pozitivně také zní všechno to zvyšování příspěvků pro důchodce, pro rodiče a zvyšování minimální mzdy. Ono je jedním slovem nutné dodat, že se v roce 2020 zvedne cena alkoholu a tabáku a řemeslníky a další profese čeká EET. Kromě toho se zdraží voda, a to v některých městech až o 12 procent.

Kdo byl Nostradamus?

Faktické změny, které pocítíme na našich bankovních účtech nebo v počtu dovolených, jsme si vyjmenovali. Ve vzduchu však visí spirituální potenciál změn. Ten vychází z proroctví muže, jehož jméno zná skoro každý.

Nostradamus byl francouzský lékař v šestnáctém století, ale proslul spíše jako věštec. První vydání jeho proroctví se datuje na rok 1555. Miloval totiž astrologii a čím dál tím více viděl propojení vesmíru a pozemského života. Věřil např., že pohyb hvězd ovlivňoval končetiny v lidském těle.

Vykladači Nostradamova proroctví však čeká hodně práce. Jedná se o kombinaci latiny, řečtiny, již neexistujících francouzských slov i typografických znaků. Respekt toto dílo získalo díky Jeanovi-Charlesovi de Fontbrunovi, který díky Nostradamovi předpověděl zvolení prezidenta Francoise Mitterranda a atentát na papeže Jana Pavla II. v roce 1981.

Co nás čeká?

A tak je zcela pochopitelné, že s každým novým a očekávaným rokem přichází také věštby, které vycházejí právě z Nostradamova proroctví. Co nás tedy podle vykladačů tohoto složitého textu čeká v roce 2020? Internet je už plný různých nejpodivnějších teorií, ale co když se některá splní?

Existuje třeba proroctví o tom, že se spojí Severní a Jižní Korea. V roce 2020 můžeme očekávat, že lidé budou opouštět planetu Zemi, což v praxi znamená zvýšené množství komerčních letů do vesmíru.

Jedno z nejvážnějších témat bude klima, které přeroste i do válečných konfliktů. Údajně tak můžeme počítat s použitím chemických a biologických zbraní. Údajně vše může postupně vést k třetí světové válce, kterou chce rozpoutat Islámský stát. O tom, jak odvážné některé vize vykladačů proroctví z roku 1555 jsou, hovoří i zcela konkrétní vidina smíření mezi Ruskem a Ukrajinou.

Zda se něco z těchto podivných předpovědí opravdu stane, je velice nepravděpodobné. Nutno dodat, že i když válka nezuří přímo pod našimi okny, neznamená to, že jinde na světě neumírají nevinní lidé ve válečných konfliktech. Přejme si tak do roku 2020 méně válek a více lásky a míru. Třeba i to lze najít v Nostradamově proroctví.