Slavný zpěvák žije s rakovinou mozku. Odmítá jí však věnovat pozornost

Trvalo mu prý neuvěřitelně dlouho se naučit žít tak, aby ho nádor ovlivňoval co nejméně. Ze začátku se o svém stavu každý den snažil dozvědět něco nového, nejlépe najít nějaký zázračný lék, který by mu pomohl se tohoto druhu rakoviny zbavit.

Příliš pozitiv ale během svého brouzdání po internetu nenašel, spíše ho celý proces den za dnem ubíjel. Snažit se nemyslet na svůj stav každou minutu každého dne pro něj bylo zpočátku téměř nemožné. Nakonec se mu to ale přece jen podařilo.

Po několika měsících chemoterapie se nádor na Tomově mozku zmenšil, ale nadále zůstává neoperovatelným. Musí se s ním tedy naučit žít.

Pozitivní přístup

„Já se o tom nerad bavím. Snažím se udržet si k tomu všemu pozitivní přístup. Neříkám ale, že ignoruju to, že mám rakovinu, jen se jí snažím nevěnovat tolik pozornosti. Čím víc o tom přemýšlíte, tím víc vám přebírá kontrolu nad životem. To já si nemůžu dovolit, mám rodinu,“ svěřil se Tom Parker pro BBC.

Jedna z nejhorších věcí na rakovině mozku je prý to, že vám určitými způsoby ničí i psychiku, motorické schopnosti a dokonce i chuť k jídlu.

„Někdy se vzbudím a prostě nemůžu jíst. Chemoterapie vám úplně zničí chuť k jídlu, tak teď vypadám pohuble, ale nemůžu to nabrat zpátky,“ prozradil Parker.

Zpěvák se prý během léčby cítil, jako by mu na světě nic nezbylo, chyběla mu naděje a dokonce prý i v určitých momentech chtěl zemřít.

Okamžitě ho ale kontaktovali ostatní členové dnes již rozpadlé slupiny The Wanted a nabídli mu, že mu pomohou s čímkoliv, co bude v jejich silách.

Oblíbená hudební kapela se tak dala po letech zase dohromady pro dobrou věc. Všichni spolu po dlouhé pauze vystoupili, aby vybrali co největší sumu na podporu nemocného zpěváka.

„Nikdo z nás neví, co bude zítra. Musíme žít každý den, jako by to byl náš poslední,“ vzkazuje zpěvák.

Zdroj: BBC

