Sparta na prodej: Miliardář předává tradiční fotbalový klub do rukou zkušených pardálů

Ten, kdo fandí nejúspěšnějšímu klubu v České republice, neprožívá zrovna dobré časy. Titul je v nedohlednu a to ani není řeč o nadějném vývoji k pozitivním výsledkům do budoucnosti. Tápání má pro mnohé jméno Daniel Křetinský. Volání tribuny bylo vyslyšeno, stačí se podívat do Anonce.

/S NADHLEDEM/ Mladý inteligentní a úspěšný podnikatel chtěl před 15 lety změnil fungující fotbalovou značku AC Sparta Praha na evropský klub, který bude pravidelně konkurovat v nejprestižnějších soutěžích, jako je Liga Mistrů či Evropská Liga. Realita posledních let však vypráví poněkud jiný příběh a miliardář Daniel Křetinský utopil nejeden milionek ve svém sportovním hobby. Když si však na trafikovém stánku koupíte noviny s inzeráty, kde se nabízejí zajímavé věci za příznivou cenu, budete překvapeni. Sparta je na prodej…

Bez hotýlku

Pro člověka, který úspěch měří penězi, je Sparta asi největší chybou současného majitele v jinak velmi úspěšném podnikání. Manažer a jeden z nejbohatších Čechů si aktuálně na pozemcích bývalého hřiště staví hotýlek a fotbal se mu poslední kola natolik znechutil, že je ochotný prodávat.

Zde však vzniká zásadní problém - nikdo Spartu nechce. To bylo řečí, že do týmu v zimní přestávce nepřišly adekvátní posily. Fanoušci však při své kritice netušili zásadní kontext neúspěšného manažerského jednání. Do Sparty se však žádný z hráčů, kterým byl přestup nabídnut, nehrne. Naopak i členové stávajícího kádru raději utečou, než aby nadále kopali do míče na potápějící se lodi. Co se s tím dá dělat?

Ivánku, kamaráde

A tak se v posledních dnech kolem Letné srocují staří dobří holoubci. Miroslav Pelta už je poněkud unaven ze svého Jablonce a Ivan Horník už taky nemá na Žižkově do čeho píchnout. Oběma jejich sady překypují jablíčky a rybníky kapříky. Křetinský tak má jasno, komu tento úspěšný klub prodá.

„My chceme Spartu!” křičí naštvaní fanoušci z tribun a taky ji dostanou. Na Letnou se tak vrátí staré pořádky. Jako trenér na lavičku usedne Jozef Chovanec a Mirek s Ivánkem se postarají o to, aby byla Sparta zase železná. Stačí pár telefonátů, několik neuvěřitelně dobře načasovaných pokutových kopů, záhadné zaváhání brankáře soupeře a body už se začnou množit jako houby po dešti.

Ani Křetinského kabelka nemá takový dosah jako úřadování staré fotbalové školy. Nějaké přemýšlení nad taktikou, rozvoji mládeže a podobně dlouhodobých plánů půjde stranou. Teď to chce starou dobrou Spartu, kde i kulhající Horst Siegl vstřelí hattrick a ani neví jak.

Letenští se tak mohou těšit na další z mnoha revolucí ve filosofii klubu. Žádné velké experimentování však nečekejme. Hráči budou mít na hřišti všechno nalajnované jako brankovou čáru, kam snad silou všech kolem alespoň jeden gól za zápas dotáhnou. Zatím vše v rukou drží Křetinský, ale věřte, až bude postaven hotýlek na velmi dobré adrese hned vedle stadionu, nebude mít touhu nadále se trápit svojí neschopností.