Tři mrtví ve favoritu. Šílený vynálezce se zbavil svých věřitelů

K případu byl povolán nováček na oddělení násilí a vražd, detektiv Martin Nasswettr. Čin se odehrál v klidné olomoucké chatové oblasti Pohořany. Místo činu vypadalo skutečně hrůzně. Ve favoritu, opuštěném na blátivém poli, byly vidět tři zkroucené postavy, z auta vytékala také krev. Poloha těl kriminalistům napovídala, že je někdo do auta natlačil. Oběti také měly v těle dvě kulky, vrah si popravu pojistil tzv. ránou jistoty. Kriminalista v podcastu Českého rozhlasu vzpomíná, že když mrtvé odvážel pohřební vůz, přemýšlel, že se sveze s nimi, taková mu tehdy byla zima. Byla to jedna z prvních vražd, které vyšetřoval, a nejspíš úplně první v sychravé zimě a studeném blátivém terénu.

Začalo vyšetřování a pátrání po soukromí a životě zastřelených. Jednalo se o dva muže a jednu ženu. Ta byla s jedním z mužů v partnerském vztahu. Nabízel se možný milostný trojúhelník, který skončil vraždou a následnou sebevraždou. To však kriminalisté vyloučili, zásahy byly zezadu a přišly nečekaně. Z šetření vyplynulo, že všichni tři byli podnikatelé, kterým se v jejich byznysu docela dařilo. Dokonce si mohli dovolit půjčovat peníze. Seznam dlužníků přivedl kriminalisty ke jménu Jiří Klásek, které se objevilo v záznamech všech tří obětí.

Tajemný vynálezce

Kriminalisté začali prověřovat vytipovanou osobu. Zjistili, že Klásek měl už co do činění s policií ještě za komunismu. Měl se pokoušet prodat jakési plánky, které však byly státním tajemstvím. Kupujícím měl být západní Němec, nakonec se z něj vyklubal agent Státní bezpečnosti. Při té příležitosti byl Klásek prověřen psychology, už tehdy se bezpečnostním orgánům „nějak nezdál“. Byla mu zjištěna porucha osobnosti a inteligence na spodní hranici průměru. Vyšetřovatelé rovněž narazili na zvláštní koníček, tedy spíš životní vášeň, kterou měl. Bylo jí vynalézání. Většina jeho vynálezů byla naprosto bizarní, měl však i úspěch. Vymyslel označovače jízdenek, které najdeme v MHD v Mostě, Brně a Olomouci. Vývoj vynálezů jej stál velké peníze, ty si Klásek půjčoval od známých. S vracením si ani po opakovaných žádostech nedělal žádné starosti. Půjčoval si však také od bank – kdyby se všechny jeho dluhy sečetly, vyšplhaly by se na něco kolem 10 milionů korun.

Zásahovka v akci

Čím více kolem Kláska policisté kroužili, tím víc se jim jevil jako pachatel. Po získání potřebného množství důkazů jej zásahová jednotka po 12 hodinách vyšetřování zadržela jako nebezpečného pachatele. Zadržený vynálezce se nenamáhal zapíráním. Dokonce se přiznal, že si na tuto vraždu speciálně pořídil zbraň, kterou si chodil zkoušet na střelnici. Samozřejmě ji měl v nelegálním držení, nevlastnil ani zbrojní průkaz. Když si byl jistý svými střeleckými schopnostmi, pozval své věřitele na schůzku.

Klásek nevyjádřil nad oběťmi žádnou lítost, a to ani potom, co mu vyšetřovatelé popsali, že dvě z jeho obětí měly malé děti. Litoval pouze sebe, zavražděné nazýval hyenami a bestiemi. Tvrdil, že mu nic jiného nezbývalo a také že mu vyhrožovali. Což kriminalisté nakonec vyvrátili. Případ měl však smutné vyústění. Trojnásobná vražda byla výjimečná, stejně měl být výjimečný trest. Klásek nedostal doživotí, ale pouze 25 let. Po 19 letech vězení byl Jiří Klásek propuštěn a teď jej můžeme potkat na ulici. Ani nyní činu nelituje, alespoň tak mluvil v jedné televizní talk-show, ve které vystoupil po svém propuštění.

Syrové devadesátky

Devadesátá léta byla plná nájemných vražd, poprav dlužníků či věřitelů. Vymahači dluhů si často nebrali žádné servítky a dopouštěli se kriminálního jednání. Jedním z takových byl také Jiří Vrba, jehož vraždu se nepodařilo nikdy úplně objasnit. Před soudem skončila parta obviněných, ten je ale nakonec osvobodil, jak jsme psali zde. Případem se také volně inspiroval seriál Devadesátky, zavražděný bodyguard a vymahač se v něm jmenoval Jíva. Na Slovensku to bylo ještě tvrdší, krom dluhů vymáhaly soukromé bezpečnostní služby také výpalné po podnikatelích, kteří si jejich ochranu nechtěli koupit dobrovolně.

