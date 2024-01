Gang Sátorovců: Ovládali Dunajskou Stredu, svého člena rozemleli v mlýnku na maso

Právě na tomto malém území se střetli dva bossové a Dunajská Streda jim byla malá. Celý příběh začíná s koncem komunismu. Mladí zápasníci a milovníci bojových sportů začali hledat uplatnění, nejdříve jako vyhazovači (tzv. „na dveřích“), kteří když se osvědčili, dostávali další úkoly, ti nejvěrnější a nejlepší byli pak přijati do užšího kruhu, dostávali pravidelnou rentu, vydírali a vraždili. Vše bylo většinou zastřešeno pod „bezpečnostní agenturou“. Ve městě v devadesátých letech vládl zápasník Tibor Pápay, jeho konkurentem, toužícím po jeho trůnu, byl Ľudovít Sátor (Lajoš). Oba byli původně bojovníci pod vedením legendárního Milana Sipose.

Vyřešili to samopalem

Jejich cesty se však rozdělili. V roce 1999 se jejich spor definitvně vyřešil, Sátor a jeho přívrženci museli nejdříve utéct ze Stredy, v dubnu však o sobě dali hlasitě znát – převlečeni za ozbrojené komando vtrhli pod záminkou razie do restaurace Fontána. Tady seděl Pápay se svými kumpány. Samopaly zařehtaly a na zemi v krvi leželo 10 členů gangu, včetně samotného bosse. Vyděšený číšník, evidentně v šoku, se jen zeptal odcházejícího člena vražedného komanda: „A platit bude kdo?“

Nejvražednější gang ve střední Evropě?

Po tomto „úklidu“ (jak celou akci nazval Sátor) se stal šéfem Dunajské Stredy Lajoš. Jeho metody byly stejně sofistikované jako brutální. Gang Sátorovců se živil podvody s DPH, vydíráním a samozřejmě nájemnými vraždami, měli také tajnou továrnu na cigarety. Na celém Slovensku (působili také v Dolném Chotári, kde páchali vraždy pro tamního starostu) měli na svědomí asi 80 obětí, mezi nimi bílé koně, podnikatele, kteří nechtěli platit, a členy konkurenčních skupin. Odhaduje se, že jedna z obětí je také novinář Paľo Rýpal, který neohroženě psal o mafiánském teroru ve Stredě a který na jaře 2008 zmizel beze stopy.

Profesionální hrdlořezi

Gang Sátorovců byl definitivně rozbit až v roce 2016, přitom většiny brutálních vražd se dopustili už na počátku nového milénia. Jak je to možné? Měli dokonalé policejní krytí. Andrej Reisz byl jakýmsi consiglierem gangu, byl velmi inteligentní a komunikativně zdatný a získal pro skupinu spoustu policejních kontaktů, kterým poté za služby platil. Jedním z nich byl vysoce postavený policista Boris Dreveńák, který když vše „prasklo“, utekl do zahraničí.

Sátor dodržoval také přísná bezpečnostní pravidla: všechny oběti měly být uškrceny, bez mučení. Nechtěl ani, aby byly stopy na kosterních pozůstatcích, jelikož byl stále na útěku (policie po něm šla kvůli masakru ve Fontáně), používal také krycí jména. Nikdo ze skupiny jej neoslovoval jeho skutečným jménem – užíval nic neříkající přezdívky, jako například Ember, což znanemá maďarsky „člověk“. Lajoš Sátor se stal jakýmsi duchem, kterého krom jeho nejbližších nikdo několik let neviděl, ale stále naháněl lidem strach.

Konec jako z hororu

Sátor měl problém, cítil, že vedení nad skupinou může přebrat Andrej Reisz, který se místo Sátora účastnil schůzek a domlouval obchody. Lajoš se rozhodl, že musí jít z kola ven. Připravil střelce a na farmě jednoho ze členů měl být Reisz při zazimování lodi zastřelen. Když však domluvený vrah nevystřelil, situace se chopil sám Sátor a svého přítele a ekonoma gangu střelil do hlavy. Poté se rozčílil a nutil ostatní členy kulku z těla vyndat, aby si nemusel pořizovat novou zbraň. Ty nenapadlo nic jiného než svého kumpána hodit do kafilérky, kterou měl majitel farmy. Kousky svého přítele poté naházeli do Dunaje.

Toto byla jedna z epizod, která ukázala členům gangu, že je pro ně jejich vlastní boss nebezpečný. Také pořád zvyšoval své požadavky a sumy peněz, které chtěl ze společných kšeftů. V roce 2010, na stejném pozemku, kde zavraždil svého kumpána, vylákali ti samí mafiáni na schůzku Lajoše. Hlava gangu Sátor byl střelen do hlavy majitelem farmy Lehélem Horváthem, jeho poslední slova byla: „Ty, k*kot...“

V roce 2016 proběhla razie s názvem Mlýnček a zbylí členové byli pochytáni a o tři roky později stanuli před soudem, proces s některými trvá dodnes. Tělo šéfa gangu bylo několikrát přemístěno a dodnes nebylo vykopáno, někteří dokonce věří, že vůbec nezemřel.

