Čína je druhým největším výrobcem zbraní na světě. Dosud se to nevědělo

Rozhodně to není jenom nebezepčný virus, který vysílá Čína do světa. Jsou to také zbraně. Čína je druhým největším výrobcem na světě, za Spojenými státy. Na třetí příčku tak odsunula Rusko. Vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnil Stockholmský mezinárodní ústav pro výzkum míru (SIPRI). Zpráva je prvním komplexním odhadem čínského zbrojního sektoru, dosud ústav kvůli nedostatku spolehlivých údajů z Číny tamní zbrojní firmy do svých analýz nezahrnoval.