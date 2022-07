Vražda podnikatele Vrby z roku 1993 zůstává neobjasněna. Policejní pomníček nerozkryl ani tým Tempus

Když v roce 2013 vznikl tým Tempus, objasnění vraždy podnikatele Vrby mělo být jeho velkým úspěchem. Vražda byla krátce před promlčením. Zavražděným byl podnikatel Jiří Vrba, který bydlel v ulici Hadovitá v Michli na Praze 4. Tam také k masakru došlo. Měl se živit vymáháním dluhů, sousedé dokonce tvrdili, že měl černý pásek v karate a byl to mafián a pasák. V listopadu 1993 ho odpoledne někdo před jeho domem rozstřílel v autě.

Mělo jít o prostou vraždu, nikoliv tu s majetkovým prospěchem

Když se po tolika letech vyšetřovatelé k neobjasněné vraždě vrátili, celá koncepce obvinění měla hned několik trhlin. Celé podezření bylo opíráno o výpověď utajovaného svědka, který po dvaceti letech popsal přesné okolnosti vraždy. Soud už od začátku takový důkaz označoval za nedostatečný. Nebylo ani jasné, proč se svědek po tolika letech najednou rozmluvil.

Jeho výpověď zůstala osamocená. Další důkazy, které by podpořily jeho tvrzení, nebyly. Šlo tak o pouhé spekulace. Podle soudu, který zamítl obviněné poslat do vazby, nebylo ani zřejmé to, proč kriminalisté kvalifikovali skutek jako vraždu, při které šlo o majetkový prospěch, zakrytí jiného trestného činu nebo zavrženíhodnou pohnutku. U takové vraždy totiž platí delší promlčecí doba a hrozí přísnější trest.

Čtyři muži měli vraždu podnikatele naplánovat a zajistit prostředky

Soudce měl policistům napsat, že v případě Vrby šlo naopak o prostou vraždu, u které je promlčecí doba 12 let a případ by tak musel být objasněn už v roce 2005, a ne v roce 2013. Přesto kriminalisté zatkli čtyři muže, u kterých předpokládali vinu a kteří se měli na trestném činu různou měrou podílet. Jeden z nich ji měl objednat, druhý naplánovat a dva další podnikatele usmrtit.

Svědek dorazil opilý

Tým Tempus vyšetřil, že v roce 1993 si vraždu objednal jistý Oskar B., který dal Janovi M. peníze, ten měl být prostředníkem celého skutku. Obdržet měl také střelnou zbraň, výbušninu a fotografii Jiřího Vrby. Na likvidaci podnikatele pak Jan M. najal Stanislava P. a Josefa S. Dostali samopaly a každý sto tisíc korun. Oba pak měli čekat v aute značky Mercedes před Vrbovým domem, když muž vyšel, měli ho dávkou ze samopalu zastřelit. Všichni čtyři muži ale účast na vraždě odmítali.

Přesto čtveřice mužů stanula před pražským městským soudem. Jenže utajovaný korunní svědek, který byl vůbec jediným důkazem celého případu, dorazil opilý. Sám státní zástupce pak navrhl zprostit muže obžaloby pro nedostatek důkazů. Důvěryhodnost svědka byla zpochybněna.

První úspěch, který měl mít tým Tempus na svědomí, tak k odsuzujícímu verdiktu nedošel. Povedlo se mu ale například vyřešit vraždu otrokovického podnikatele Pavla Nevařila.

