Třiaosmdesátiletá transgender stařenka vraždila a části těl obětí rozvážela po městě na invalidním vozíku

Jen před několika dny byla v Brooklynu (znovu) zatčena Harvey Marcelin, několikanásobná vražedkyně, která sama sebe označuje za transgender ženu. V jejím řádění ji pravděpodobně nic neomezuje, ani skutečnost, že na posledním narozeninovém dortu by se bývalo objevilo už 83 svíček. I přesto se právě v Brooklinu nedávno objevily části lidského těla osmašedesátileté Susan Leyden - v nákupním vozíku nedaleko obchodního centra náhodný chodec našel torzo ženského těla, na jiném místě zase v igelitovém pytli byly pohozeny končetiny. Zmařen byl lidský život a můžeme si také představit, jaké muselo být zděšení nálezců takových "překvapení".

Harvey si pravděpodobně byla tak jistá sama sebou, že si při “úklidu” ani nedávala příliš pozor, protože ji kamery zachytily, jak jeden z pytlů odhazuje. Na místo jej dovezla na motorovém invalidním vozíku. Na ženské noze, které se v tu chvíli jela zbavit, dokonce před jejím odhozením sama seděla. Všechno tedy jednoznačně ukazovalo, že vražda je dílem Harvey Marcelin, a tak se policisté vydali přímo k ní domů. I tady na ně čekalo kruté překvapení - hlava oběti, kterou vražedkyně ještě nestihla odklidit. Harvey tak okamžitě putovala znovu do policejní cely, kde se jistě cítí jako doma. Přes všechny důkazy je schopna tvrdit, že se ničeho špatného nedopustila.

This lunatic, Harvey Marcelin, now "identifies as a woman," so all of the media reports are respecting the pronouns and referring to Marcelin as a woman. Marcelin, a serial killer of women, will now presumably be sent to a women's prison. pic.twitter.com/dnZ1j5BzBF