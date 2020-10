Využijte raketový růst ceny zlata a zajistěte část majetku před krizí

Zájem o zlato roste

I v běžných dobách by zlato mělo tvořit 5 až 10 % investičních úspor a funguje jako stabilní uložení hodnoty majetku. Zároveň patří mezi jasnou volbu hlavně u konzervativních investorů. Před očekávanými krizemi a propady ekonomiky jde o způsob, jak uložit své peníze a ochránit hodnotu majetku minimálně před inflací. Moc dobře to vědí i ostatní lidé, a proto je nyní o zlato takový zájem. Ti, kdo mají peníze, stále nakupují a zvětšují svou zásobu zlata na případné horší časy.

Cena zlata stoupá a pravděpodobně se bude i nadále zvyšovat

Stačí se podívat, jak se vyvíjí cena zlata v průběhu posledních několika měsíců a všechno vám hned bude jasné. Cena výrazně stoupla, takže se vyplatí sledovat drobné poklesy a pořídit zlato co nejdříve, než bude jeho hodnota vyhnána do ještě vyšších čísel. Případný výraznější pokles je totiž málo pravděpodobný, a pokud se tak děje, nejsou to obrovské propady jako například u akcií.

Vyberte si zlato v podobě, jaká vám nejvíce vyhovuje

Pro nákup investičního zlata nemusíte mít naspořeny desítky až stovky tisíc korun. Každý kousek se totiž počítá a v nabídce na www.zlate-mince.cz najdete pestrý výběr zlatých slitků a mincí o různých velikostech a gramážích. Jde tak o vhodný způsob pro investici i pro drobné investory. Vzhledem k trendu dlouhodobého uchovávání hodnoty a odolnosti před inflací poskytuje zlato záruku, že když se ho po letech rozhodnete prodat, jeho cena bude vyšší minimálně právě kvůli inflaci.