S firmou Lindström ušetříte nejen peníze za pracovní oděvy, ale i životní prostředí

Servis pracovních oděvů a dalších textilií je nákladově efektivní a ekologicky šetrný způsob, jak pečovat o potřeby zákazníků v této oblasti.

Foto: Lindströmgroup.com Pracovní oděvy od Lindström v lékárnách Dr. Max

Výběr a navrhování kolekce pracovního oblečení provádí zástupci společnosti Lindström vždy se zákazníkem, aby se ujistili, že nové pracovní oblečení bude nejen dobře vypadat, ale bude především přesně sloužit účelu, pro který je pořizováno. Se zákazníky vyvíjí i nové způsoby uskladnění pracovních oděvů, např. „Smart storage“.

Pomocí elektronické evidence eLindström byl také zjednodušen systém objednávání.

Proč se spolupráce s Lindström firmám vyplatí

První odpovědí, která vás napadne, asi je, že odpadnou starosti s prádlem. Nebudete s ním muset manipulovat, nechat prát pracovní oděvy zaměstnance doma, finančně jim přispívat na prací prášek, kontrolovat jejich čistotu atd.

Při pronájmu pracovního oblečení mají klienti firmy Lindström samozřejmě hygienické průmyslové praní a opravy poškozených kusů zajištěno, a tím šetří životní prostředí. Asi polovina lidí totiž uvádí, že když se jejich pracovní oblečení poškodí, tak ho neopravují, ale vyhodí.

Foto: Lindströmgroup.com Koloběh pracovních oděvů

K hlavním výhodám outsourcingu (delegování služeb na externího dodavatele) patří to, že firma promění fixní náklady na vlastní zaměstnance a vlastní provoz služby na variabilní, kdy platí jenom za přímo dodané služby. Flexibilita firmy se zvýší a předaný proces se urychlí.

Udržitelnost a cirkulární ekonomika

Stejně jako se stále více lidí zajímá o praktiky moderního zemědělství a biopotraviny, stoupá zájem také o ekologicky a férově vyrobený textil. Nové technologické inovace nabízí skvělé příležitosti ke snížení emisí textilního průmyslu.

Zároveň se recyklované vlákno vyrobené z textilií s ukončenou životností používá jako surovina pro nové látky. Tato praxe snižuje množství odpadu a uhlíkovou stopu nových oděvů tím, že se nemusí tolik využívat původní suroviny, jako je například bavlna.

Lindström patří mezi 4 % nejlepších firem ve svém oboru, co se týče vztahu k životnímu prostředí. Certifikace ISO 14000:2015 např. dokazuje, jak společnost zachovává principy udržitelného rozvoje. Vyžaduje totiž systematický přístup k odpovědnosti k životnímu prostředí a dosažení stanovených environmentálních cílů.

Hygienické a bezpečnostní normy

Každá práce vyžaduje určité podmínky dané ze zákona. V některých oborech je nutné vybavit zaměstnance osobními ochrannými pomůckami, o které je pak třeba profesionálně pečovat, aby dobře plnily svůj účel. Například svářeči potřebují ohnivzdorný ochranný pracovní oděv, dělníci na stavbě potřebují být dobře vidět díky reflexním prvkům, zdravotníci potřebují oblečení, které odpovídá přísným hygienickým normám atd.

Foto: Lindströmgroup.com Slušivé pracovní oděvy pro zdravotníky zlepší pacientům náladu

Společnost Lindström nejen navrhne a dodá kvalitní pracovní oblečení splňující přísné hygienické a bezpečnostní normy, ale usnadní i práci s údržbou oděvů. Pomůže také s určením optimálního množství kusů nebo se stanovením ideálních intervalů praní.

Praní pracovního oblečení v průmyslové prádelně

Praní firemního oblečení v průmyslové prádelně je trochu jiný proces než praní prádla doma. Celý cyklus začíná tím, že řidič přiveze do firmy čisté zabalené prádlo a vyzvedne špinavé oděvy v přepravních pytlích, které naskládá do klecí ve svém autě. V prádelně klece se špinavým prádlem zamíří do třídírny. Stoly v třídírně jsou podsvícené, aby bylo vidět všechno, co pracovníci zapomněli v kapsách.

Z třídírny putuje špinavé prádlo do pračky. Ty průmyslové vypadají jinak než ty domácí - mají méně tlačítek, jsou vlastně vybaveny jenom číselnou klávesnicí, na které obsluha zadá číslo programu podle druhu zákazníka, jehož pracovní oděvy se zrovna mají prát. Každý zákazník má jiné hygienické normy a podle toho se volí i program. Tam, kde jsou přísné hygienické normy, se do praní kromě prášku přidává i dezinfekce. Prášek se dávkuje automaticky podle programu, stejně jako voda.

Když je prádlo suché, následně probíhá třídění a kontrola. Poškozené kusy se vyřadí a pošlou na opravu. Hodně zničené oděvy jsou vyřazeny na ekologickou likvidaci a nahrazeny novými ze skladu oděvů. Vyprané a opravené prádlo je znovu načteno podle kódu, dostane status „na cestě“ a je zabaleno. Při skládání a balení je dodržován stále stejný postup tak, aby byl vidět štítek, kterým jsou oděvy opatřeny.

Výhody pronájmu pracovních oděvů

Služba pronájmu a údržby pracovních oděvů je z dlouhodobého hlediska cenově výhodnější řešení než nákup a skladování všech kusů potřebných oděvů. Kromě samotného pořízení oblečení také šetří čas na plánování, inventury a optimalizaci pomocí online sledování jednotlivých kusů, které v sobě mají sledovací čip.

Pracovní oděvy často vyžadují speciální praní a případně i chemické čištění. Nevhodnou údržbou mohou totiž pracovní oděvy, jako jsou třeba reflexní vesty, ztratit svou funkčnost. Některé kusy oblečení s povrchovou úpravou dokonce nelze prát v domácím prostředí, musí se proto svěřit k vyčištění přímo profesionálům. Ani poškození oděvu není pro specializovanou firmu problém – po opravě ještě může dál sloužit a díky tomu přispěje k udržitelnosti (zero waste).

Foto: Lindströmgroup.com Reflexní oděvy se speciální vrstvou

Spokojení klienti společnosti Lindström

Mezi spokojené klienty společnosti Lindström patří lékárny Dr. Max, kde můžete vidět lékárníky v slušivých uniformách na vlastní oči. Ve strojírenské firmě OSTROJ využívají servisní službu pracovních oděvů Lindström pro své zaměstnance na všech provozech.

Od roku 2014 využívají služby pronájmu a praní pracovních oděvů ve společnosti Fritzmeier s.r.o v Rousínově, která se zabývá výrobou komponentů pro zemědělské, stavební a manipulační stroje. V autoservisu Pašek využívají službu pronájmu průmyslových utěrek a spousta dalších firem nedá na služby Lindström dopustit.