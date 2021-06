Často vás bolí hlava? Lékař vysvětluje rozdíl mezi neškodnou bolestí a příznaky vážné nemoci

Ačkoliv bolest hlavy není úplně to nejpříjemnější, co se vám může přihodit, většinou se není čeho bát. To ale neznamená, že je to tak vždy. Abyste poznali rozdíl mezi neškodnou bolestí hlavy a tou, co by mohla znamenat něco víc, musíte vědět, na co dávat pozor.

Lékaři se shodují, že bolest hlavy pocítilo zrhuba 97% světové populace. „Dobrou zprávou je, že naprostá většina bolestí hlavy nic neznamená. Nepoukazují na nic vážného. Vážný důvod má jen zhruba jedno procento lidí,“ říká Dr. Fayyaz Ahmed a dodává: „Jsou tu určité symptomy bolesti hlavy, které nám mohou prozradit, jestli bysme měli jít s bolestí hlavy k doktorovi, nebo nikoliv.“ Které to tedy jsou, na co dávat pozor?

1. Náhlý nástup

Prvním druhem bolesti hlavy, na který si dávat pozor je ta s rychlým nástupem. Pokud bolest hlavy zintenzivní do svého maxima do jedné až dvou minut, může to být důvod k obavám.

2. Ztuhlost krku a horečka

Pokud vaše bolest hlavy vyvolává také horeřku a ztuhlost, může jít o něco vážnějšího. Může se jednat o příznaky meningitidy. V tomto případě se tedy doporučuje vyhledat lékařskou pomoc.

3. Možný příznak mrtvice

Pokud spolu s bolestí hlavy máte i zdvojené vidění, nebo naopak nevidíte, může se jednat o symptomy mrtvice. Mezi další příznaky mrtvice spojené s bolestí hlavy patří i ztráta vědomí, slabost, kulhání, nebo záchvat.

4. Bolest hlavy, která vás budí

Pokud vás bolest hlavy budí ze spánku, může se jednat o zvýšený tlak v lebce. Tato bolest je také, narozdíl od klasické bolesti hlavy, často horší po probuzení, nebo když si lehnete. Intrakraniální tlak, nebo intrakraniální hypertenze je velmi častý jev po úrazu hlavy.

5. Bolest hlavy způsobená např. kýchnutím

Bolesti hlavy způsobené kašlem, kýchnutím, nebo náklonem dopředu také mohou značit nějaký větší problém. Doporučujeme se v tomto případě také raději poradit s vaším lékařem.

6. Změna z normálu

Pokud se vaše běžná bolest hlavy ze dne na den razantně změnila, raději obraťte na svého lékaře.

7. Bolest hlavy u starších lidí

Pokud je vám nad 50, nebo i pokud máte HIV nebo rakovinu, je lepší se o bolestech hlavy s doktorem poradit vždy. Čím starší člověk je, tím je větší šance, že bolest hlavy znamená něco horšího.

Zdroj: The Independent

