Desinfekce je zoufalý nedostatek. Lze ji ale vyrobit i doma z dostupných surovin

Pro výrobu desinfekce je možné využít suroviny běžně dostupné v lékárně nebo i v drogeriích. Složení tekutiny, která by měla z větší části před nákazou ochránit, je jednoduché - obsahuje 96 % ethanolu, 3 % peroxidu vodíku, 98 % glycerolu a destilovanou nebo převařenou vodu. Jediný problém bychom mohli mít s přesným odměřením jednotlivých tekutin, vzhledem k přesným poměrům je ideální odměrný válec.

WHO poskytla návod

Původní návod, zveřejněný v příručce WHO, vede k výrobě 10 litrů desinfekce. Takové množství přece jen doma vyrábět nebudeme, proto stačí vše vydělit deseti a získáme litr desinfekce (v následujícím návodu je již upraveno na výsledný 1 litr).

Proč tyto látky?

Glycerol plní ve směsi funkci zvlhčovacího činidla (mohou být použity i jiné podobné látky, pokud jsou mísitelné s vodou a alkoholem, nejsou toxické a nevyvolávají alergickou reakci. My se ale podržíme právě glycerolu). Peroxid vodíku ve výsledné směsi splní funkci likvidace případných bakterií, kterými by mohla být směs kontaminována, nicméně nejde o látku, která by přispívala k desinfenci rukou.

Postup přípravy desinfekce

Připravíme si minimálně litrovou - raději však větší - skleněnou lahev s uzávěrem, buď novou nebo velmi dobře vymytou a vypařenou vroucí vodou. Nyní v podstatě stačí postupně plnit nádobu jednotlivými kapalinami a glycerolem. Použijeme 833,3 ml ethanolu, 41,7 ml peroxidu vodíku a 14,5 ml glycerolu. Do 1 litru pak vše doplníme destilovanou nebo převařenou vodou - jde o 110,5 ml.

Problém s glycerolem

Glycerol je velmi viskózní a jistě jej zbyde poměrně značná část na stěnách odměrného válce. Proto odměrnou nádobu vypláchneme částí destilované nebo převařené vody, kterou bychom do směsi stejně přidávali.

Protřepat, nemíchat…

Po vzoru Jamese Bonda budeme nyní roztok jemně protřepávat až do okamžiku, kdy se všechny jeho části dokonale promíchají. Jakmile je hotovo, ihned plníme desinfekci do konečného balení. Mohou to být skleněné nebo i umělohmotné lahvičky - všechny také dokonale čisté. Přípravek používáme až po 72 hodinách, což je doba, za kterou dojde zaručeně ke zničení případných spór, kterými mohly být kontaminované nádoby, v nichž jsme desinfekci vyráběli nebo do kterých jsme ji nakonec přelili.

Pouze kvalitní suroviny

Abychom zajistili skutečně kvalitní a bezpečný výsledek a vyrobili opravdu účinnou desinfekci, je jednak nezbytné dodržet postup přípravy, poměr jednotlivých složek výsledného roztoku i jejich kvalitu. Kupujeme tedy pouze materiál, u kterého zcela jasně víme, že jde skutečně o látky s danými koncentracemi, jak jsou uvedeny v návodu. Jde skutečně o zdraví.