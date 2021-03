Hluk jako zabiják mozkových buněk. Absence ticha způsobuje nadměrný stres

Zdraví člověka se zdá být v těchto časech velmi křehké. Někteří lidé o sebe dbají velmi důsledně, protože vědí, že zdraví těla rovná se zdraví i ducha. Když člověk pravidelně cvičí, dobře se stravuje, má skoro vyhráno. Může se však stát, že i když děláte všechno dobře, stále cítíte v hlavě nepříjemné šumění, únavu a stres. Co to může být? Zastavte se během dne a poslouchejte ušima své okolí. Jestli žijete ve městě, možná jste našli odpověď. Podvědomí a nenápadný zabiják lidského zdraví se jmenuje hluk.

Zvuk všude, kde posloucháš

Někdy stačí jenom zrekapitulovat běžný den a všímat si maličkostí. Zazvoní budík, za oknem se probouzejí první automobily, někdo si pustí televizní zpravodajství, klidnou ranní hudbu nebo populární podcast. Voda v konvici se vaří na čaj, na telefonu cinkají první zprávy a mailové upozornění. Sprcha, snídaně a hurá do práce.

Auta, tramvaje, metro, hudba ve výtahu do kanceláře a hluk stavby přes ulici, který je slyšet i přes zavřené okno. Vysvobozením jsou sluchátka, kde hraje hudba. Uši jsou tak v pozoru hned od první chvíle našeho probuzení. Podobný scénář zažíváme v podstatě všichni, kteří žijeme ve městě. Hluk je náš podvědomý společník, kterého se jen tak nezbavíme.

Co s tím?

Pokud nechcete radikálně změnit život a nemůžete se ze dne na den přestěhovat do lesa, je nutné vyhledat ve svém životě ticho jinou cestou. První krok je si veškeré hluky a zvuky uvědomit. Je nutné poslouchat hudbu, pustit si televizi či poslouchat rádio? Malou vnitřní meditaci můžeme pěstovat každý den. Minuta ticha může v klidu přerůst do hodiny a když máte volno od práce, stačí vyjít do přírody na procházku a “ticho” vás obejme klidně po celý den.

Ticho totiž dokáže zmírnit tělesné napětí a stres. Ticho je v mnoha ohledech mnohem lepší než relaxační hudba. Je schopné dokonce kromě klidu obnovovat nervové buňky. Nejedná se o fámu, ale o vyzkoušený vědecký experiment. Je dokázané, že myši, které byly pravidelně vystavovány tichu, měly nově vyvinuté mozkové buňky v oblasti hipokampu, což je oblast související s pamětí, emocemi a učením. Tyto buňky se mohou nově integrovat do nervového systému.

Budování klidu vnitřního i vnějšího má na tělo, mysl a duši zcela zásadní a pozitivní účinek. Člověk si tak podobné chvilky musí pravidelně dopřávat, protože se tím jeho život zefektivní a je následně kreativnější. Kromě toho samozřejmě omezuje větší tlak stresu a napětí.

Lidé, kteří žijí v hlučném prostředí, mají zvýšený stresový hormon. Podle jedné ze studií je také dokázáno, že pouhé dvě minuty ticha přinášejí mnohem větší účinek než poslouchání relaxační hudby. Ticho tak může být mnohem lepší než tisíce moudrých, lékařských, psychologických a koučinkových rad. Tak hurá do toho, mysl na to už teď čeká...

