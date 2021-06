Hormonální antikoncepce: Jed, který ženská těla pomalu rozkládá, nebo naopak lék na všechno?

O hormonální antikoncepci se vedou vášnivé diskuze, jsou tu lidé, kteří na ni přísahají, a i ti, kteří ji nechtějí ani vidět. Vznikla už v roce 1960 jako alternativa ke kondomům a nitroděložním tělískům. Záhy se stala nejoblíbenějším způsobem ochrany před nechtěným početím.

Pilulka, která si díky své pohodlnosti získala na svou stranu neuvěřitelné množství lidí, má svá pozitiva, ale i svá negativa. Je proto určitě lepší vědět, do čeho jdeme a co nám užívání tohoto druhu antIkoncepce způsobí nebo způsobuje.

1. Slabší měsíčky

Mnoho žen, které užívají antikoncepci, se shodne na tom, že jejich menstruace je slabší. Hormony v antikoncepčních pilulkách totiž ztenčují děložní sliznici, a proto způsobují i zeslabení měsíčků. Pokud ale zjistíte, že nemenstruujete vůbec, určitě byste se o tom měly poradit se svým lékařem.

2. Pravidelnost

Ženy, které užívají antikoncepční pilulky, také u své menstruace pozorují větší pravidelnost. Tělo totiž v tomto případě reaguje na prášky v přesně stanovený cyklus, který trvá od 26 do 28 dní.

3. Vaginální suchost

Obsah estrogenu v antikoncepci může způsobit to, že v těle pak estrogenu koluje méně a to následně způsobuje suchost. Antikoncepční pilulky totiž nenutí tělo, aby produkovalo více estrogenu, ale prostě mu ho jen dodávají, tím pádem naše tělo produkuje estrogenu méně.

4. Špinění

Tento negativní efekt antikoncepčních prášků většinou zmizí do tří měsíců od začátku jejich užívání. Je způsoben tím, že hormony, které prášky obsahují, postupně mění tloušťku děložní sliznice. Po třech měsících by se ale mělo vše ustálit a špinění by mělo zmizet.

5. Nevolnost

Mnoho žen také na samém začátku braní antikoncepce pociťuje nevolnost. Podobně jako se špiněním jde jen o to, že si naše tělo musí zvyknout na hormony estrogen a progesteron, které pilulky obsahijí. Zapíjení antikoncepčních prášků společně s jídlem může s nevolností pomoci.

6. Zvýšená citlivost ňader

Opět se jedná pouze o adaptaci našeho těla na nově dodávané hormony. Zvýšená citlivost by také měla zmizet do pár měsíců.

7. Bolesti hlavy

Studie z roku 2005, publikovaná v časopise American Journal of Obstetrics and Gynecology, ukázala, že zhruba 10 % žen pociťuje při užívání antikoncepčních prášků bolesti hlavy. Ve většině případů se také jedná pouze o dočasný efekt, který se dostaví, když s užíváním začínáte.

8. Méně bolestí hlavy

Prvních pár měsíců může antikoncepce bolesti hlavy způsobovat, ale později proti nim účinně bojuje. Ženy, které trpí migrénami, mohou po předepsání antikoncepce pocítit jejich ústup.

9. Nadýmání

Po nasazení hormonální antikoncepce můžeme také zadržovat vodu a pocítit nadýmání. Vetšinou se tak děje zejména u lidí s citlivým zažíváním. Po půl roce užívání by ale tyto nepříjemnosti měly zmizet.

10. Snížené riziko některých druhů rakoviny

Studie z German medical journal v roce 2011 zkoumala souvislost mezi hormonální antikoncepcí a rakovinou. Zjistilo se, že antikoncepční pilulka snižuje riziko rakoviny vaječníků o 30 až 50 %.

11. Méně bolesti

Hormonální antikoncepce také pomáhá zbavit se bolestí v podbřišku během mestruace, a to úplně nebo alespoň částečně.

12. Krásná pleť

Akné je do značné míry způsobeno vysokými hladinami androgenů, jako je testosteron a androstendion. Hormony estrogen a progesteron obsažené v antikoncepční tabletce ale mohou hladinu androgenů zmírnit. Pokud tedy máte akné, tak po nasazení hormonální antikoncepce s největší pravděpodobností zmizí.

13. Větší chuť k jídlu

Hormony estrogen a progesteron, které hormonální antikoncepce obsahuje, stimulují chuť k jídlu. Při nasazení antikoncepčních pilulek proto počítejte s větším apetitem.

14. Kvasinkové infekce

Antikoncepční pilulky mohou mimo jiné taky ovlivnit vaginální tkáň, ta je pak v některých případech náchylnější k infekci.

15. Změny nálad

Vše souvisí s hormony. Antikoncepční pilulky pomocí hormonů ovlivňují naše duševní rozpoložení. Nasazení hormonální antikoncepce může naši náladu zlepšit, ale i zhoršit. Výzkumy se liší.

16. Krevní sraženiny

Antikoncepční pilulky bohužel zvyšují riziko zformování krevních sraženin. Mohou se vám vytvořit např. v nohách nebo v plicích, může za to zvýšená hladina estrogenu. Doporučujeme se o tomto riziku poradit s vaším lékařem.

17. Méně komplikací při anémii

Anémie je onemocnění, při kterém má daný člověk v těle méně červených krvinek, které nám okysličují orgány. Pokud tímto onemocněním trpíte, může vám hormonální antikoncepce pomoci. Důvodem je to, že při užívání antikoncepčních pilulek je menstruace slabší, tím pádem ztratíte méně krve a hladina železa tak zůstane vyšší než v opačném případě. Je také prevencí velké ztráty červených krvinek.

18. Pigmentace

Hormonální antikoncepce zvyšuje riziko pigmentace pleti. Je tu tedy možnost, že se vám na pleti kvůli antikoncepčním pilulkám utvoří hnědé skvrny.

19. Nižší libido

Hormony v antikoncepční tabletce vám pořádně zamávají s normální hormonální hladinou těla. Výsledkem může být mimo jiné i nižší libido.

20. Vazy

Podle Národní lékařské knihovny v USA mohou zvýšené hladiny estrogenu spojené s nasazením hormonální antikoncepce způsobit zeslabení vazů.

Zdroj: Cosmopolitan

