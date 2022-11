Kratom způsobuje závislost, potvrdila adiktoložka a popsala zkušenost s dvěma pacienty

Kratom se přitom na první pohled tváří neškodně, jde totiž o strom, z nějž se užívají jeho sušené listy. Má tedy přírodní a nikoliv syntetický původ, proto jej mnoho lidí považuje za neškodný, jako silnější kávu nebo marihuanu. „Jeho účinky jsou takové, že na v malých dávkách působí povzbudivě, stimulačně, naopak při větších dávkách organismus utlumuje a uspává,“ říká pro Čtidoma Kovalčíková.

Jeho užívání je zatím naprosto bez omezení, protože kratom není na seznamu zakázaných látek. „Prodává se jako tzv. upomínkový předmět. Prodejci se tím zbavují odpovědnosti za případné potíže uživatelů. Zatím je jeho prodej legální, zákonná úprava se teprve zvažuje,“ dodává Kovalčíková.

Při vysazení kratomu se objevují abstinenční příznaky

Otázka, jestli kratom způsobuje závislost, je podle ní v odborných kruzích již vyřešena.

„Měli jsme tu v ordinaci už dva případy lidí, kteří kratom dlouhodobě užívali, zasahovalo jim to do života a chtěli s tím něco dělat. Vlastními silami to ale nezvládli, protože už na kratomu měli závislost. Jsem přesvědčena, že kratom je látka způsobující závislost. Při vysazení se objevují abstinenční příznaky. Může to být psychika, deprese, nespavost, úzkosti, ale třeba i svalová bolest nebo nevolnost. Ještě bych dodala, že velmi nebezpečné je také míchání kratomu třeba s alkoholem nebo jinými látkami,“ uzavírá Kovalčíková.

Je tedy zřejmé, že kratom není žádný doplněk stravy ani silnější káva. Jeho užívání zatím není nijak regulováno, přesto by se každý člověk měl zamyslet, zda chce podstupovat riziko vzniku závislosti, které se třeba bude obtížně zbavovat. V případě problémů je každopádně dobré vyhledat pomoc odborníků z adiktologických ambulancí.

