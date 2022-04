Káva pomáhá při hubnutí, to je známá věc. Je ale potřeba vybrat tu správnou

Někteří z nás ještě nestihli shodit přebytečná kila po Vánocích a vtom nám pomyslný nůž do zad vrazily Velikonoce. Pokud jste tedy již na pokraji svých sil, protože se vám zhubnout těch pár přebytečných kil stále nedaří, máme pro vás skvělý tip.

Na cestě za vaší vysněnou postavou vám podle expertů může pomoci i káva, jak na svém webu uvádí Mayo klinika. Je ale potřeba si vybrat tu správnou, ne všechny druhy tohoto lahodného nápoje vám totiž budou v hubnutí užitečné. Některé mohou dokonce napáchat více škody než užitku.

Studie dokazují, že kofein, který káva obsahuje, nám může pomoci zrychlit náš metabolismus, a tím pádem i zintenzivnit spalování přijatých kalorií.

Káva zrychluje metabolismus svou hlavní složkou, kofeinem. Tato látka zvyšuje vaši metabolickou termogenezi. Tak se nazývá proces, prostřednictvím kterého se v našem těle vytváří teplo z natrávených potravin.

Tento povzbuzující nápoj mimo jiné také potlačuje chuť k jídlu, což znamená, že tak díky pití kávy zkonzumujeme denně mnohem méně jídla, a tím pádem i menší množství kalorií.

Další způsob, jak vám pití kávy může s hubnutím pomoci, je spíše psychologický. Lidé totiž často nejedí proto, že by měli hlad, ale zkrátka jen z nudy. Tomu lze ale lehce zabránit, pokud tyto zbytečné svačinky nahradíte něčím jiným, v tomto případě nápojem.

Je ale potřeba si dávat pozor na to, co do své kávy přidáte. Pokud rádi pijete oslazenou kávu s mlékem či smetanou, můžete si do jednoho hrníčku přidat až stovky kalorií a ani si to neuvědomíte. Pro hubnoucí účely je tak nejlepší pít kávu černou. Pokud si ale mléko, smetanu a cukr zkrátka nemůžete odpustit, snažte se alespoň omezit přidané množství.

