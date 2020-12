Nádory kůže a rakovina prostaty: Umírat bude stále více lidí, vyhlídky jsou špatné i pro Česko

Uvedená čísla se mohou stát realitou, pokud lidstvo do roku 2040 nevyvine úspěšnější metody léčby nejrozšířenějších nádorových onemocnění nebo nenastane výraznější změna v demografickém vývoji.

Každý 8. muž a každá 11. žena umírá na rakovinu

V roce 2018 podle IARC zemřelo na rakovinu celosvětově 9,5 milionu lidí a 18,1 milionu si vyslechlo diagnózu, že jejich tělo bojuje s některým typem onkologického onemocnění. Hlavními příčinami dosavadního rostoucího počtu odhalených případů rakoviny jsou podle IARC zlepšené diagnostické možnosti, nárůst populace a prodlužování délky lidského života. Skutečnost týkající se zatížení lidstva rakovinou lze shrnout takto: každý 5. muž a každá 6. žena na světě si během života vyslechnou diagnózu rakoviny, každý 8. muž a každá 11. žena na ni zemřou.

Současný stav týkající se České republiky je bohužel ještě horší. Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) nádorové onemocnění zasáhne v průběhu života každého 3. obyvatele Česka a každý 4. na něj zemře. Například v roce 2016 na rakovinu zemřelo 27 261 obyvatel České republiky a diagnózu si vyslechlo 49 000 mužů a 47 000 žen.

Polovina nových případů rakoviny plic se objevuje u bývalých kuřáků. Po 10 letech nekouření se riziko snižuje na polovinu. Ročně si diagnózu rakoviny plic vyslechne kolem 6 700 obyvatel České republiky. Většina má již pokročilé stadium, u kterého není léčba úspěšná. Pět let od diagnózy přežije jen 16 procent Čechů.

Nejčastějším nově diagnostikovaným zhoubným onemocněním byly nemelanomové nádory kůže. Právě u nich počítá IARC s největším celosvětovým nárůstem. Počet nových diagnóz by mohl do roku 2040 vzrůst o 91 %. Pozitivní informací je, že v případě včasného odhalení bývá úmrtnost stabilně velmi nízká. Druhý největší očekávaný nárůst by podle IARC mohl zaznamenat maligní mezoteliom - nádor vznikající z buněk pohrudnice (o 81,4 %) a jako třetí rakovina močového měchýře (o 80,3 %).

Nejvíce mrtvých v rámci onkologických onemocnění má v současné době na svědomí rakovina plic. V loňském roce byla globálně příčinou téměř 1,8 milionu úmrtí a 2,1 milionu lidem tuto diagnózu lékaři nově oznámili. Při setrvávajícím současném vývoji by v roce 2040 mohly na tento typ nádorového onemocnění zemřít přes 3 miliony lidí a nově oznámená diagnóza by se týkala 3,6 milionu mužů a žen.

Rakovina prostaty: největší očekávaný nárůst úmrtí

Nejvíce varovný vývoj předpokládá IARC u rakoviny prostaty. Ta by si podle predikce mohla v roce 2040 vyžádat o 105,6 % více celosvětových úmrtí, než tomu bylo v roce 2018. Za 21 let by tak mohlo vlivem tohoto onemocnění zemřít kolem tři čtvrtě milionu lidí oproti loňským 360 tisícům. V roce 2018 byla rakovina prostaty diagnostikována 1,3 milionu lidem po celém světě. Podle IARC by toto číslo mohlo v roce 2040 vzrůst o 79,8 % na 2,3 milionu nových pacientů. Karcinom prostaty je nejčastějším onkologickým onemocněním českých mužů.

Druhý nejvíce varovný celosvětový vývoj úmrtí vlivem rakoviny očekává IARC u nádorů močového měchýře. V loňském roce na toto onemocnění zemřelo zhruba 200 000 lidí. V roce 2040 by nárůst úmrtí mohl činit 93,7 %, což by znamenalo kolem 390 000 mrtvých. Třetí nejvyšší možný nárůst úmrtí (o 85,6 %) vidí IARC u maligního mezoteliomu, který zatím není příliš častým onkologickým onemocněním. V roce 2018 na něj celosvětově zemřelo necelých 26 000 lidí, ale v roce 2040 by mohlo toto číslo přerůst 47 000 mrtvých ročně.

Nadějný český výzkum spolufinancovaný státem Colorado

Mezi současné špičkové světové projekty bojující nejmodernějšími výzkumnými metodami s nádorovými onemocněními se zařadil český start-up Machavert. Nadějný tým pod vedením vědce Jakuba Stazsak-Jirkovského získal grant státu Colorado ve výši 250 000 dolarů a v současné době je prvním a jediným vědeckým projektem, který klinicky testuje léky, jehož fosfolipidy aktivují takzvané NK buňky, které aktivně napadají a likvidují rakovinu.

Nový lék se nyní testuje na zvířatech pro posouzeni účinnosti proti různým typům rakoviny. Dále budou probíhat testy na odzkoušení velkokapacitní výroby a také ověření bezpečnosti léku, což by mělo trvat rok a půl. A poté přijde na řadu testování účinků na lidech. Machavert kromě léku postaveného na fosfolipidech pracuje ještě na dalším prototypu léku proti rakovině, jehož objev byl publikován v prestižním odborném časopise Nature.

„Moc mě těší vývoj v Machavertu a možnost rozšířit naši aktivitu k dalším velmi slibným způsobům léčby rakoviny. Pevně také doufám, že kombinace našich prostředků dosáhne ještě lepších výsledků, což prokáže ještě vetší potenciál pro použití naší fosfolipidové platformy a hlavně zvýší šance pro mnoho pacientů s rakovinou,“ konstatuje Dr. Jakub Staszak-Jirkovský, CEO Machavertu.

