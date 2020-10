Nohy jsou druhým nejzatěžovanějším orgánem těla. Dodržujte pravidla zdravého obouvání a ulevte jim

Nejen, že každý den nohy nosí celou vaši váhu, ale ještě jsou většinu času zavřené v obuvi, která jim rozhodně dobře nedělá. Nejen, že je tam teplo, což pokožku samozřejmě vysušuje, ale není tam také dostatek vzduchu, což ji pro změnu zatěžuje. Ideální je tedy pokožku nohou hydratovat i promašťovat.

Návštěva u profesionála

Někdo má od přírody krásné nožky s výstavními nehtíky a někdo musí zase několikrát do měsíce na pedikúru. Hodně to ovlivňuje genetika, ale samozřejmě stavu vašich nohou také dopomáhá péče. K profesionálovi se vypravte, i pokud vám zarůstají nehty, máte tvrdou kůži na patách nebo se vám na nohách objevují prasklinky, které by mohly nechat prostupovat bakterie do těla. Na pedikúře vám pomohou i s kuřími oky nebo změnami na nehtech.

Domácí péče

O nohy a nehty na nich je nutné dbát pravidelně. Pořiďte si domů pomůcky, jako jsou pemza a pilník. Pravidelně hrubou kůži pat obrušujte papírovou pemzou, nikdy neodřezávejte kůži žiletkou. Nehty také pravidelně stříhejte a následně zapilujte do rovna a ztupte okraje.

Výběr bot

Když jste celý den ve stejných botách, po příchodu je okamžitě sundejte a nechte své nohy dostatečně odpočinout. Otoky a jiné zdravotní neduhy by na sebe jinak nemusely nechat dlouho čekat. Poté, co si posedíte u kafíčka s nohama nahoře, nazujte si pohodlné a otevřené pantofle, ve kterých bude moci vaše noha dýchat a dobře se prokrví.

Chození naboso

Skvělé je také chodit naboso v přírodě. Je to nejen zdravé, ale také příjemné. Pozor si ale dávejte na tvrdém povrchu. Zbytečně si ničíte nožní klenbu, což by vám do budoucna mohlo přinést problémy v podobě jejího zborcení.

Nebezpečí podpatků

To samé platí u žen, které nosí příliš vysoké podpatky. Ty způsobují zkrácení Achillovy šlachy a bolesti páteře. U klasické ženské obuvi pro denní nošení by neměl podpatek přesáhnout 40 mm, u mužů je to 25 mm.

Otoky trápí více ženy

Víte, proč trápí otoky nohou mnohem více ženy než muže? Je to spojené s hormonálními změnami, těhotenstvím a menopauzou. Otoky vznikají při dlouhém sezení, stání a špatně zvolené obuvi a mohou mít za následek chronická žilní onemocnění, která se projevují také křečemi a mravenčením.

KAM DÁL: Chřipka, nachlazení, koronavirus: Podzimní trojice strašáků, kterou je třeba odlišovat